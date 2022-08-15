原标题：香港浸会大学成立 “图灵人工智能交响乐团”

新华社讯 （记者陆芸 张雅诗 陈珮盈）阳光洒在碧绿的湖面上，满池的荷花缓缓绽放，色彩斑斓的蝴蝶在云端飞舞……伴随着这唯美的画面，一首由人工智能合唱团演唱的《乘着歌声的翅膀》在香港会议展览中心响起。

这是香港浸会大学近日宣布成立的“图灵人工智能交响乐团”的首场演出，表演提取了世界著名男女高音歌唱家的声音，由人工智能进行分解并生成合唱，画面由人工智能艺术家基于对歌词中“莲花、歌声、翅膀”等词汇结合“爱情、幸福”的语境理解创作的。

由浸大和香港生产力促进局合办的“人、机器、艺术、创意——国际研讨会”当日举行，学术界和业界的顶尖学者、研究人员和艺术家共同探讨有关“人与人工智能共创艺术”的发展。

研讨会组委会主席、浸大副校长郭毅可介绍，“图灵人工智能交响乐团”是一个开放的艺术家和科学家合作平台，将协助艺术家突破传统的艺术表现形式及边界，“人工智能不仅仅是工具，应该能够和人一起创造出新型的艺术产品”。

据介绍，郭毅可团队成功地用人工智能合成了合唱音画《东方之珠》；虚拟歌手还可以模拟声音和唱法，让外国歌星演唱中文歌曲。

“图灵人工智能交响乐团”是浸大“香港人机共生艺术创造平台技术建设”项目的研究成果之一。这一项目去年获得香港特区政府拨款5200多万港元，开展为期5年的艺术科技研究。

郭毅可团队的下一个目标，是与人工智能音乐家共同合作演奏维瓦尔第的名曲《四季》，并在海外进行演出。

浸大协理副校长潘明伦说，人工智能在艺术领域的应用有巨大的空间，但人工智能不会取代人类的创造性。“正如相机刚刚发明的时候，就有声音说油画要消亡了，但事实上这并没有发生。那时我们并不会想到电影的诞生，我也很难想象人工智能会为人类的艺术发展带来什么。”

香港特区行政长官李家超在视频致辞中说，探索人工智能与艺术的融合符合香港特区政府推动艺术文化和创新科技发展的政策目标。在祖国的坚定支持和社会各界的共同努力下，相信香港将继续在艺术科技等新兴领域取得突破，为行业乃至人类带来新机遇。

郭毅可说，香港文化产业有着辉煌的历史，在香港打造中外文化艺术交流中心的过程中，科技将发挥巨大的推动作用。“作为一个国际大都市，文化创意产业是一个必须有并且可以做好的产业，我对香港充满信心。”

(责编：李依环、孙竞)