原标题：任继周院士：草原上的“草业泰斗”

电脑屏幕上是超大的字号，98岁高龄的任继周正在忙着编写我国第一本有关农业伦理学的教材。

“老了走不动了，野外工作不行了，现在着手农业伦理学，就想研究这个农业与社会的关系”。八月伊始，记者见到的任继周思维敏捷、眼中有光，并不像已近期颐之年。

任继周是中国工程院院士，他扎根西北七十余载，在西部大地上创造了多个“第一”：建立中国第一个高山草原试验站、研制出我国第一代草原划破机——燕尾犁、主编我国第一本《草原学》教材……

创建草地农业生态系统学

从1950年开始，任继周开启了扎根西北的人生。70多年来，任继周走过甘肃的每一块草原，一年跑破一双翻毛的皮靴。但他认为，通过路线勘察的方式了解到的草原始终是表象，只有开展定位研究才能系统地了解草原变化的规律。

1956年，任继周创建了我国第一个高山草原定位试验站——甘肃天祝高山草原站。

“农区是以粮为纲，牧区就是搞原始放牧，这么搞，咱们的农业翻不了身”。在实地调研的过程中，任继周深感我国农业结构存在问题，但在当时“草地农业”的想法无人问津，任继周由此开始筹办研究所，专门研究我国农业的生态问题。

1981年，甘肃草原生态研究所成立，任继周由此开始描绘草地农业系统的蓝图。此后数十年，任继周潜心草地农业研究，开创了草原分类体系、创造了划破草皮、改良草原的理论与实践，创建了草地农业生态系统学，为草业科学的研究奠定了坚实基础。

在做草原调查的过程中，任继周经常接触农牧民，他的思考领域也逐渐延伸到“三农”问题。之后，任继周还带领团队在黄土高原、贵州展开实践，帮助大批农牧民走上脱贫致富之路，成为我国扶贫模式之一。

唤醒国人农业伦理学意识

“每天都感觉时间不够用，还想要多发一分光和热。”任继周说。

“中国耕地问题的源头何在？为什么中国在大国崛起的大好形势下冒出个‘三农’问题？”进入耄耋之年，任继周已无力躬亲参与农业结构改革的实践，他的研究从草地农业生态学延伸到农业伦理学。

任继周说，草地农业系统只是探讨了自然科学“是”与“非”的问题，要真正付诸社会实践，还要升华为伦理学“对”与“错”“善”与“恶”的认知，必须要在伦理上论证农业的发展方向，探讨自然与社会的关系。

任继周等学者创造性地提出时之维、地之维、度之维、法之维多维结构的农业伦理学体系，尝试从哲学伦理道德的高度，寻求中国农业兴旺发达和永续发展之路，更好地服务于我国农业、农村发展和现代农业建设的需要。

“农业伦理学的发展, 还要靠更多后来人的努力和大声疾呼。”任继周提出， 把我国农业伦理学意识从沉睡中唤醒, 建设一个含有正确农业伦理观的后工业化时代农业系统。

“我最担心的是，有一天我不在了，但书还没写完”。任继周说。对此，任继周希望通过他正在编写的我国第一本面向高等院校、有关农业伦理学教材，来唤起更多人关注农业伦理学的意识。

任继周的房间中挂满了钟表，他说：“我要珍惜这借来的‘三竿又三竿’的时间。”

(责编：李依环、孙竞)