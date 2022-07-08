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山东临沂一学校发现阳性病例 2112人严格落实集中隔离措施

2022年07月08日09:07 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：山东临沂一学校发现阳性病例 2112人严格落实集中隔离措施

　　记者从山东省临沂市疫情防控新闻发布会上获悉：7月6日下午，临沂市兰山区在集中隔离点核酸检测中，发现1名与首发病例相关联的阳性人员，系临沂第十四中学学生。

　　发现该例阳性感染者后，第一时间成立学校疫情防控专班，全力做好应急处置，坚决防止疫情扩散蔓延。

　　强化重点排查，对学校师生进行分类托底，及时排查与阳性感染学生同教室、同考场、同宿舍、同餐厅等时空交集人员，累计排查密接人员119人，次密接100人，其他重点人员355人。

　　强化应隔尽隔，考虑到学生接触密集程度高、风险大，对全体教职工和学生共计2112人严格落实集中隔离措施。截至17时，已运转师生1400余人，剩余人员今天将全部转运到位。

　　对学校教室、餐厅、图书馆等外环境进行采样，共采集外环境标本14管、140个点位，检测结果均为阴性，专业消杀人员进行全面规范消杀，严防病毒传播。

　　强化隔离服务。设置专门隔离点，选择硬件基础较好、服务保障齐全的隔离点，用来集中隔离十四中学校师生，要求每名隔离学生均由家长陪同，确保学生安全，同时全力做好生活、学习、心理疏导等服务保障。(总台记者 张明 王成林)

(责编：郝孟佳、何淼)

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