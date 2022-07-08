原标题：保障学生吃得安全 北京检查学校食堂及学生餐配送企业

为切实加强中小学、幼儿园复课后食品安全工作，北京市市场监管局、北京市教委成立市级联合督导组，在全市范围内对学校食堂及学生餐配送企业开展食品安全专项督导检查。

7日，记者从北京市市场监管局了解到，此次督导重点检查中小学、幼儿园食品安全校长(园长)负责制、校领导陪餐制、从业人员健康管理、进货查验制度、餐饮加工制作、餐饮具清洗消毒、环境卫生控制、食品留样等情况，突出查看了食材是否过期、清洗消毒是否规范等情况。对于学生餐配送企业，在检查食品安全各环节的同时，还重点检查了区市场监管局落实每日每餐次对学生餐配送企业开展现场食品安全监督的情况。

为保障返园幼儿食品安全，海淀区开展幼儿园食堂食品安全专项检查。针对幼儿园食堂及供餐单位的专项检查，海淀区市场监管局重点关注幼儿“三餐两点”的制作、分餐、水果切配环节；针对酸奶、奶酪等易腐食品，提示幼儿园食堂应确保从进货到食用前始终处于适宜的储存环境和储存温度，避免出现变质情况发生。执法人员提示，在常态化疫情防控要求下，幼儿园食堂要坚持“人物同防”，分餐的人员应佩戴N95或KN95口罩，做好消毒工作，确保疫情防控各项措施落实到位。

在重点学生餐配送企业监督检查方面，石景山区市场监管局执法人员从疫情防控主体责任落实情况、规章制度落实情况及索证索票、食材质量、食品加工制作、餐饮具消毒、食品留样等方面重点进行查看，要求企业严格杜绝夏季食物中毒等情况的发生。执法人员还现场进行了食品快速检测，包括餐饮具洁净度快速检测和直接接触食品工作人员的手部卫生测试，结果均在合格范围内。

检查过程中，督导组要求中小学、幼儿园严格落实学校食品安全主体责任，强化食品安全校长(园长)第一责任的意识，落实好食品安全各项制度，严格按照《餐饮服务食品安全操作规范》加工制作餐食，做到烧熟煮透、生熟分开，全力保障学生餐食安全。(记者 杜燕)

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