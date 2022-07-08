本报北京7月7日电 （记者赵兵）近日，人社部印发《关于开展人力资源服务机构稳就业促就业行动的通知》（以下简称《通知》），指导各地充分发挥人力资源服务机构匹配供需、专业高效优势，为就业大局稳定和经济社会发展贡献力量。《通知》要求各地充分调动各方力量，加强市场监管，做好宣传引导，不断扩大市场化就业服务供给，切实增强促就业实效。

《通知》提出7项具体措施。一是大规模开展求职招聘服务，通过线上线下结合、跨区域协同等方式，加大服务力度和招聘频次，针对多样化就业需求开展联合招聘。二是全力促进高校毕业生就业，组织国家级人力资源服务产业园、国家级人才市场和人力资源服务机构，开展一系列专项活动，为高校毕业生集中推荐优质就业岗位和多样化就业服务。三是积极助力农民工稳定就业，鼓励引导人力资源服务机构开展劳务协作、技能培训、助力劳务品牌建设等服务，帮助农民工外出务工和就近就业。四是着力保障重点领域用工，聚焦制造业、服务业等重点领域、重点企业、重点项目，搭建人力资源服务供需对接平台，发展面向相近领域的服务产品，加强用工保障。五是创新发展灵活用工服务，支持人力资源服务机构运用数字技术创新开展劳动力余缺调剂、人力资源服务外包等服务，开发灵活就业平台、参与零工市场建设，拓宽就业渠道。六是积极支持人力资源服务机构发展，加大惠企利民各项政策落实力度，通过就业创业服务补助、奖励补贴、减免场地租金等措施，帮助服务机构更好发展。七是加强人力资源市场供求信息监测，实施人力资源市场“一线观察”项目，支持各地定期发布人力资源市场供需状况，鼓励人力资源服务机构开展分析预测，为劳动者求职和用人单位招聘用工提供参考。

《 人民日报 》（ 2022年07月08日 02 版）

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