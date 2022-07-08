人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

人社部提出七项具体措施 扩大市场化就业服务供给

2022年07月08日08:49 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京7月7日电  （记者赵兵）近日，人社部印发《关于开展人力资源服务机构稳就业促就业行动的通知》（以下简称《通知》），指导各地充分发挥人力资源服务机构匹配供需、专业高效优势，为就业大局稳定和经济社会发展贡献力量。《通知》要求各地充分调动各方力量，加强市场监管，做好宣传引导，不断扩大市场化就业服务供给，切实增强促就业实效。

　　《通知》提出7项具体措施。一是大规模开展求职招聘服务，通过线上线下结合、跨区域协同等方式，加大服务力度和招聘频次，针对多样化就业需求开展联合招聘。二是全力促进高校毕业生就业，组织国家级人力资源服务产业园、国家级人才市场和人力资源服务机构，开展一系列专项活动，为高校毕业生集中推荐优质就业岗位和多样化就业服务。三是积极助力农民工稳定就业，鼓励引导人力资源服务机构开展劳务协作、技能培训、助力劳务品牌建设等服务，帮助农民工外出务工和就近就业。四是着力保障重点领域用工，聚焦制造业、服务业等重点领域、重点企业、重点项目，搭建人力资源服务供需对接平台，发展面向相近领域的服务产品，加强用工保障。五是创新发展灵活用工服务，支持人力资源服务机构运用数字技术创新开展劳动力余缺调剂、人力资源服务外包等服务，开发灵活就业平台、参与零工市场建设，拓宽就业渠道。六是积极支持人力资源服务机构发展，加大惠企利民各项政策落实力度，通过就业创业服务补助、奖励补贴、减免场地租金等措施，帮助服务机构更好发展。七是加强人力资源市场供求信息监测，实施人力资源市场“一线观察”项目，支持各地定期发布人力资源市场供需状况，鼓励人力资源服务机构开展分析预测，为劳动者求职和用人单位招聘用工提供参考。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月08日 02 版）

(责编：郝孟佳、何淼)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部