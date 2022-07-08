本报北京7月7日电 （记者闫伊乔）记者日前从教育部了解到，我国义务教育阶段现有20.7万所学校、1.58亿名学生、1057万名教师。党中央、国务院高度重视义务教育，经济社会发展规划、财政资金投入、公共资源配置等优先保障义务教育，2012至2021年财政性义务教育经费从1.17万亿元增加到2.29万亿元，占国家财政性教育经费投入的比例始终保持在50%以上。

——全面实现义务教育有保障。

2012至2021年，全国小学净入学率从99.85%提高到99.9%以上，初中阶段毛入学率始终保持在100%以上。义务教育阶段建档立卡脱贫家庭学生辍学实现动态清零，长期存在的辍学问题得到历史性解决。同时，连续实施特殊教育提升计划，切实保障残疾儿童少年平等接受教育权利，适龄残疾儿童义务教育入学率超过95%。2021年，全国共有特殊教育在校生92.0万人，比2012年增加54.1万人，增长142.8%。

——经费保障机制不断健全。

2012至2021年，小学生均经费支出从每生每年7447元增至14458元，初中生均经费支出从每生每年10218元增至20717元。“两免一补”（免除学杂费、免费提供教科书，为家庭经济困难学生发放生活补助）实现城乡学生全覆盖。家庭经济困难学生基本实现应助尽助，营养改善计划每年惠及3700万名农村学生。

同时，坚持补短板、兜底线，实施“全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件”等重大项目，中央财政累计投入4000多亿元，带动地方投入超1万亿元，着力解决“乡村弱、城镇挤”问题，缩小城乡学校办学条件差距。

——教师队伍素质显著提高。

10年来，义务教育专任教师总数从909万增至1057万，增加了148万人，本科以上学历教师占比由47.6%提高至77.7%。健全教师培养补充机制，通过多种渠道为中西部农村补充大量优质师资。建立教师交流轮岗制度，推动优秀骨干教师向农村和薄弱学校流动。强化能力素质培训，“国培计划”累计培训校长教师超过1700万人次。

《 人民日报 》（ 2022年07月08日 01 版）

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