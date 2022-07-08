原标题：选购儿童化妆品要注意这些问题

暑期来临，很多家长都做好了带着孩子参加户外活动、享受亲子时光的安排，一些具有清洁、保湿、爽身，特别是防晒功效的儿童化妆品已经进入了家长的购物清单。但是这些儿童化妆品真的安全吗？7月7日，中国消费者协会、中国保健协会化妆品发展工作委员会发布消费提示，帮助广大家长正确认识、选购和使用儿童化妆品，保障儿童用妆安全。

儿童化妆品是指适用于年龄在12岁以下（含12岁）儿童，具有清洁、保湿、爽身、防晒等功效的化妆品。对于标识“适用于全人群”“全家使用”等词语或者利用商标、图案、谐音、字母、汉语拼音、包装形式等暗示产品使用人群包含儿童的产品，也按照儿童化妆品管理。

据中国消费者协会介绍，我国每年至少有5000万名儿童使用化妆品，估算儿童化妆品市场份额已近50亿元，且呈现逐年递增的趋势。

与此同时，儿童化妆品市场也暴露出一些问题，如无生产许可证生产儿童化妆品、伪造生产厂名厂址、非法添加激素和抗感染类药物、宣称“食品级”化妆品、售卖的“彩妆玩具”易被当成儿童化妆品等，不利于儿童的安全健康。

中国消费者协会提示家长，选购儿童化妆品应注意功效类别，3岁以下婴幼儿不宜使用“彩妆”，如果彩妆化妆品标签宣称3岁以下婴幼儿可用，则属于违法行为；购买儿童化妆品应选择有资质的正规商家，仔细阅读标签标注并核验产品信息，认准“小金盾”标志；家长应主动监护孩子使用儿童化妆品情况，出现不适要立即停止使用。

“不存在‘食品级’化妆品，误当食物摄入化妆品存在安全风险。”中国消费者协会表示，近期一些商家在生产化妆品时使用了某些可用于生产“食品”的原料，就借机称这样的化妆品为“食品级”化妆品，暗示家长把这样的化妆品给儿童使用更安全。事实上，化妆品和食品是两种不同类别的产品，依据不同的法律规定，适用不同的产品标准、原料要求、生产条件等。

中国消费者协会提示家长，要将儿童化妆品与玩具严格区分，切勿将彩妆玩具当儿童化妆品使用。

儿童化妆品与玩具是两种不同类别的产品，依据不同的法律法规实施管理，其管理措施和要求也不相同。按照一般玩具产品标准生产出来的“口红玩具”“腮红玩具”等产品并未依法在药监部门完成产品的注册或备案，不作为儿童化妆品管理。其中可能含有不适宜作为化妆品原料使用的物质，如安全风险相对较高的着色剂等，如果当化妆品使用可能会刺激儿童皮肤。此外，这类“彩妆玩具”还可能存在重金属超标的问题，如铅超标，过量铅被吸收后可损害身体多个系统，并影响儿童智力发育。为此，家长在选购时，一定要将儿童化妆品与彩妆玩具区分开来。

中国消费者协会、中国保健协会化妆品发展工作委员会强调，广大家长们要积极引导孩子树立正确的审美观，倡导孩子追求自然美和健康美，避免孩子过分依赖化妆品。

（记者 王海磬）

(责编：郝孟佳、何淼)