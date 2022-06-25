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北京中小学、幼儿园返校返园和初二学考时间公布

2022年06月25日08:46 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月25日电 （记者孙竞）据北京市教委官方公众号“首都教育”消息，按照北京疫情防控工作领导小组统一部署，北京市中小学、幼儿园返校返园和初二年级学考、高一高二年级会考的时间安排今天公布。

根据安排，高一高二、初一初二年级和小学一至六年级6月27日（周一）返校。幼儿园7月4日（周一）返园。初二年级学考安排在7月17日（周日）上午进行。高一、高二年级会考计划调整到新学期开学后，9月底前进行。

对仍处于封控区、管控区和居家隔离等的同学们，继续居家学习。各学校将做好个性化的学习指导、心理疏导等，保障暂未返校的同学与已返校的同学们在线同步学习，实现同步课堂。

北京市教委要求各区各校据此落实，并提示广大家长、同学以及学校教职员工，配合学校做好健康监测，今明两天（6月25日、26日）及时完成一次核酸检测，简单生活，减少外出，不扎堆、不聚集，平安健康返校！

为保障学生的核酸检测需求，北京市居民区附近开放的核酸采样点会在今天（6月25日）17:00—19:00、明天（6月26日）上午10:00前设置学生专场，在其他时间段，也会优先保障学生采样。

(责编：孙竞、熊旭)

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