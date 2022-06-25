新华社北京6月24日电 题：关于精准赋码、学生返乡、保通保畅 国务院联防联控机制回应热点问题

新华社记者顾天成、彭韵佳

如何严格健康码功能定位？如何保障学生暑假顺利返乡？物流保通保畅怎么做？……国务院联防联控机制6月24日召开新闻发布会，回应疫情防控热点问题。

“码上加码”不可取 严格健康码功能定位

疫情发生以来，健康码在风险人群识别和管理方面发挥了重要作用，也是保障人民群众在疫情防控期间安全有序出行的重要工具。国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，国务院联防联控机制明确了健康码的使用管理、运行保障和信息安全等各项规定，要求各地根据不同疫情风险等级对相关人员进行精准赋码，不得“一刀切”“码上加码”。

同时，明确要求严格健康码的功能定位，不得擅自扩大应用范围，绝不允许因疫情防控之外的因素对群众进行健康码赋码、变码。

“一对一”对接 保障高校学生返乡

当前，正值高校学生离校返乡高峰。教育部体育卫生与艺术教育司副司长、一级巡视员刘培俊表示，要严格落实学生离校返乡政策不走样，确保让符合条件的返乡学生，免予集中隔离观察，确保为确需隔离的返乡学生，免除集中隔离费用。

据介绍，在有疫情的地区，应健全学生出发地、返乡地省级联防联控机制之间“一对一”对接机制，有关部门提前统计、及时向返乡地推送离校返乡学生信息。在没有疫情的地区，离校返乡的高校学生应落实返乡地属地常态化疫情防控措施。

刘培俊说，各级教育部门和高校将继续全面深入落实国务院联防联控机制的各项政策要求，重点纠正层层加码、过度防控、劝返和限制学生返乡等不合理、不合规、不精准的做法，努力实现学生顺利返乡、安全到家。

落实“四个不得” 物流保通保畅

交通物流是市场经济的经脉，也是保障民生、防控疫情的重要支撑。交通运输部运输服务司副司长韩敬华介绍，针对部分地区出现的货车防疫通行过度管控问题，交通运输部依托国务院物流保通保畅工作领导小组办公室，会同相关成员单位，指导各地分类精准实施货车通行管控。

韩敬华表示，要落实“四个不得”，即“不得随意限制来自低风险地区的货车通行”“不得以通信行程卡带*号为由限制货车通行”“不得以等待核酸检测结果为由限制货车通行”“不得要求货车司乘人员重复进行核酸检测”，切实保障货运车辆通行顺畅。

韩敬华提示，请广大货车司机严格执行消毒消杀、佩戴口罩、核酸检测、接种疫苗、健康监测等疫情防控措施，在物流畅通运行的同时，防止疫情通过交通物流环节传播扩散。

(责编：孙竞、郝孟佳)