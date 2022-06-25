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教育部印发通知部署做好2022年暑期校外培训治理有关工作

2022年06月25日02:21 | 来源：教育部网站
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暑期将至，为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，巩固前期校外培训治理工作成果，切实减轻学生假期负担，保障广大中小学生度过平安、愉快、有意义的假期，近日，教育部印发通知，部署各地教育行政部门认真做好暑期校外培训治理有关工作。

通知强调，2022年暑期是“双减”后的第二个暑期。前期校外培训治理已取得阶段性成效，但仍存在一些问题，面临风险挑战。各地要树牢持之以恒的决心，增强从严从紧、抓早抓小的意识，就暑期校外培训治理作出系统部署，制定工作方案，明确任务措施，精心组织实施。

通知要求，各地要加强检查巡查，严防暑期学科类培训机构隐形变异违规开班、面向3至6岁学龄前儿童的培训机构违规开展学科类培训、非学科类培训机构超范围开展学科类培训等问题发生。对线上学科类机构要持续扩大监管覆盖面，进行全天候巡查。要加强非学科类机构监管，开展培训材料和从业人员抽查巡查，加强培训价格监督检查，全面落实预收费资金监管，做好培训广告管控。

通知提出，要强化社会监督工作，畅通线索举报渠道，对各类违法违规培训行为依法依规严肃查处，对典型案例公开曝光。要严防安全风险隐患，强化培训机构人防、物防、技防设施建设，严防发生学生伤害案件。压实培训机构安全管理责任，开展自查检查，及时发现排除安全隐患。要营造假期良好氛围，积极宣传科学育人观念，引导家长主动拒绝参加暑假违规学科类培训，合理选择参加非学科类培训，增进暑期亲子沟通，让孩子度过一个有意义的暑假。

(责编：孙竞、郝孟佳)

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