原标题：闽省首个“留学生创新创业实习基地”启动

中新社厦门6月24日电 (记者 杨伏山)为进一步服务国家引才引智战略，为厦门金砖创新基地建设提供人才支撑和智力保障，福建省首个“留学生创新创业实习基地”和“国际留学人员创业就业基地”，24日在厦门正式授牌启动。

来自厦门大学国际中文教育学院的英国籍留学生丹尼尔·梅耶斯在活动现场接受记者采访时称，不仅是实习，毕业后也可以比较方便找工作。中国发展速度这么快，如果在国外你可能不相信，不敢相信，但在中国，人们可以亲眼看到真的是这么快，发展机会这么好。

当天，厦门两家高科技企业代表分别与厦门大学优秀留学生签订实习协议。来自厦门大学、集美大学、华侨大学华文学院的10余名留学生也与相关企业达成了初步实习意向。厦门大学国际中文教育学院英国籍留学生丹尼尔·梅耶斯就是其中一位。

据了解，厦门市公安局出入境管理部门联合相关部门，经过前期深入调研，发挥信息渠道畅通、政策支持便利、服务管理精准等优势，谋划建设这一留学生创新创业实习基地，并选择在有资质的公司设立分站，由在厦高校选派留学生到分站实习，形成“基地+分站+高校+留学生”的模式，搭建起一条政府、高校、企业合作共赢的纽带和桥梁。

该基地建成后，将通过开展文化体验、岗位实习、创业导师专业培训、政策指导、创新创业实训营、技能大赛等活动，吸引“金砖+”国家等外籍留学生来厦创新创业实习，为厦门产业发展需求孵化和输送国际人才。

同时，厦门市公安局出入境管理部门也将结合移民事务服务站升级改造、留学生创新创业实习基地的建立，打造“服务站+基地”二合一的联动服务平台，今后有意愿设立留学生创新创业实习基地的企业和实习的优秀留学生可通过联动服务平台备案，出入境管理部门将为外籍人才和留学生提供一站式出入境办证便利服务，助推厦门建设高质量发展引领示范区。

(责编：孙竞、郝孟佳)