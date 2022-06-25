中新社北京6月24日电 题：北京十万余考生疫情下迎中考：专注当下，增强生命韧性

作者 徐婧 杜燕

6月24日，为期三天的2022年北京市初中学业水平考试拉开帷幕，共有100974人报名参加考试。7时许，在中国人民大学附属中学(简称“人大附中”)考点外，身着“加油”T恤的老师和家长前来送考，学生陆续沿考生通道进入考点。

目前，北京每日仍有新冠肺炎新增感染者，局部区域存在疫情隐匿传播风险。今年中考，北京在18个考区共设置218个常规考点、3583个考场的基础上，设置了备用考点以及备用考场。与此同时，还设置了31个封管控考点、17个备用封管控考点，18个集中医学观察场所考场和2个救治场所考场，并组织专人与涉疫考生建立“一对一”联系，确保十万余名考生“应考尽考”“平安中考”。

“送考之路很顺畅，考前一小时孩子就已经进入考点。”身着黄色旗袍的范女士告诉记者，希望女儿接下来的考试顺顺利利，旗开得胜。

据了解，为保障“平安中考”，北京日均投入3300余名警力开展各项安保工作，800名铁骑交警全员上岗对考点周边强化秩序维护，采取个性化交通疏导措施，在各考点周边共增设临时停车场地113处、新增临时停车泊位1万余个。

记者在人大附中东门外看到，该考点设置了常规考生通道与发热专用通道，提示考生与家长佩戴口罩、保持两米距离的指示牌沿路摆放。酷暑之下，校门旁的喷泉增添了几分清凉，考生在成排的红色遮阳伞下有序进入校园。

范女士说，自孩子升入初中后，学习在一定程度上受到疫情影响，为使其平和应对线上学习等变化，老师们通过各种方式引导孩子正确认识疫情，自己也会经常关注学生心理方面的文章、书籍和讲座，同时陪伴孩子通过运动等方式释放压力、调整心态。

今年以来，北京发生了多轮疫情。6月13日起，非涉疫初三学生可以返回校园。她提到，疫情使孩子产生了一定的心理波动，此次返校让孩子对考试更有信心了。

人大附中的一位罗姓同学则表示，居家学习期间，老师们就经常进行线上疏导，关注着同学们的心理状态。在返校学习的最后一天，老师还为班里的每名同学都送上了一枚锦鲤徽章，为考试鼓劲。“虽然三年来经历了一些挫折，但我们增强了生命的韧性。就像这场考试，只要专注当下，完成好每一道题目，许多挫折就都能战胜”，他说。

今年北京中考语文试题坚持立德树人导向，立足“双减”背景，注重考查语文基础，关注知识的迁移、运用，以及问题的解决和思维过程。其中，作文题目为“我创造了新纪录”和“那个星期天”任选其一，两个题目均可写实、可想象。

10时40分许，陆续有考生走出考点。一位徐姓同学告诉记者，语文试题的难易适中，他选择了“那个星期天”这一题目，文中选取创作抗疫主题绘画那一天的经历，讲述了自己在疫情下的学习和生活。

他称，从复习时老师在线上的耐心指导，到如期开考面面俱到的服务保障，都感受到了各方的支持与帮助，希望自己和同学们后面的科目考试能取得佳绩。

有专家分析，两道作文题目都从关注学生自我发展入手，考查学生视野和对生活的理解认识。题目引导学生表达生活体验和精神成长，展示丰富多彩的生活；理性思考人生，传递积极向上、勇于进取的生活态度。

“扶摇直上九万里，且与君同。”正如这句被印在送考家长和老师T恤上的祝福，中考是学业之考，也是青少年的一次“成长之考”。11时许，范女士与女儿一同踏上回家的路，为下午的数学考试做准备，她说，希望孩子和同伴们用三年的蓄力，书写各自的成长答卷，祝愿他们梦想成真。

(责编：孙竞、郝孟佳)