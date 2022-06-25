中新社北京6月24日电 题：中国中医药人才队伍建设聚焦“高层”与“基层”

中新社记者 李纯

中国国家中医药管理局等四部门近日联合印发《关于加强新时代中医药人才工作的意见》，对今后一个时期中国的中医药人才工作进行系统部署。《意见》提出，到2030年，中医药“高层次人才规模显著增加，基层人才队伍更加稳固”。

人才是中医药发展的第一资源。高层次人才与基层人才，前者是中医药事业发展的排头兵，后者则是中医药的优势之所在。着力推动高层次和基层人才队伍建设，将为中医药振兴发展提供坚强的人才支撑和智力保障。

国家中医药管理局24日举行新闻发布会，介绍中共十八大以来中医药人才工作的进展情况，“高层”与“基层”成为当天发布会上的一对焦点。

壮大领军人才队伍

“高层次人才是中医药人才工作的重中之重，也是引领带动我们整个事业发展的排头兵。”国家中医药管理局人事教育司司长卢国慧指出，当前，对标对表中医药事业高质量发展需要，中医药高层次人才队伍总体依然不足，特别是具有影响力的领军人才依然缺乏。

在培育壮大领军人才队伍方面，卢国慧表示，要继续实施领军人才计划，支持各类高层次人才培养项目，对领军人才要实行人才梯队配套、科研条件配套、管理机制配套等特殊政策。

此外，《意见》也指出，实施多学科交叉创新团队建设专项，吸引汇聚行业内外和海内外相关学科优秀人才、团队，开展中医药重点领域、关键问题联合攻关，打造一批多学科交叉创新团队，培养一批多学科交叉创新人才。

“同时，我们还要加强中医药与人工智能、生物医学、哲学、社会科学等相关领域学科的交叉融合，”卢国慧说，“以更加开放包容的视野和胸怀培育高层次的复合型中医药人才。”

她还指出，要支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等中医药优势资源比较集中的区域，建设中医药高层次人才中心和创新高地。指导推动国家中医药综合改革示范区开展人才政策综合改革试点，打造具有国际竞争力和吸引力的人才示范区。

扩大基层人才供给

“中医药的优势在基层，中医药的声音在基层，老百姓确实希望在家门口看上好中医。”卢国慧指出，目前，基层医疗人员“招不来、下不去、留不住”是一种普遍现象。缓解基层人才不足的困境，首先是做到扩大供给。

卢国慧说，国家中医药管理局将继续会同教育部、国家卫健委做好农村订单定向免费医学生的培养，“这个应该是一个重要的治本之策”。一方面，在国家层面扩大本科层级的免费医学生的培养规模；另外也支持、鼓励地方开展专科层面的免费医学生的培养，同时通过全科医生培养、转岗培训等，进一步扩大供给。

与此同时，全国基层名老中医药专家传承工作室也将在“十四五”期间扩大规模。到2025年，每个县级机构建立一到两个工作室，工作室的老专家要把基层医生带起来。

《意见》还提出，要“大力推进西医学习中医”，综合医院、专科医院、传染病医院、妇幼保健等机构应支持西医医师接受中医药专业知识培训，逐步做到“能西会中”。

卢国慧认为，这也是扩大中医药基层人才供给的有力举措。“我们要面向所有基层医疗机构的医师，开展全员中医药知识的培训，包括乡村医生，实现培训全员覆盖，真正在基层培养一支‘能西会中’的队伍，能够为百姓提供中西两法的医疗服务。”

(责编：孙竞、郝孟佳)