原标题：西安一幼儿园百余名儿童患病 官方：病因为沙门氏菌感染 已责令其停业整顿

记者24日从西安市莲湖区委宣传部获悉，6月19日下午，接到家长反映西安市莲湖区吉的堡金色悦城幼儿园部分儿童陆续出现发热、腹泻等身体不适的情况后，莲湖区立即成立联合调查处置工作组，对此次事件进行调查处理，并积极协调省市医疗专家开展患儿诊治。

经流行病学调查和省市各方面专家综合研判，涉事幼儿园儿童患病是由沙门氏菌感染引起的。调查中发现，涉事幼儿园存在内部管理不规范、相关信息瞒报迟报的问题，联合调查处置工作组已责令涉事幼儿园停业整顿，针对违规行为由相关部门立案查处。

截至6月24日17时，出现身体不适的135名儿童中，共有8人住院治疗，无重症患者，病情均已好转；13名居家观察儿童情况稳定，其余114名儿童已无不适症状。

下一步，西安市莲湖区将继续做好患病儿童后续治疗，对事件原因一查到底，并根据最终调查结果依法依规从严处理。同时，将举一反三，在全区中小学和幼儿园中开展校园安全大排查大整治行动，严防此类事件发生。(梅镱泷 石芙蓉)

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