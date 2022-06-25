6月23日，由天津大学校长金东寒院士、上海交通大学校长林忠钦院士和中石化董事长马永生院士共同负责的中国工程院“大变局下工程教育治理体系研究”重大战略咨询项目启动会在天津大学召开。

该项目是为贯彻中央人才工作会议精神，深入落实新时代人才强国战略，培养大批卓越工程师，加快建设世界重要人才中心和创新高地而设。项目整体的研究设计可概述为1个综合性子课题和“四纵四横”8个领域子课题。每个子课题均为院士领衔，汇聚了56位院士，近200名行业专家。课题聚焦中国工程教育治理体系政策模型研究，大机械类专业、大电类专业、大土建类专业、大化工类专业的工程教育治理体系研究，学生工程实践、工科教师培养与评价、工程教育质量评价，以及与工程教育相衔接的工程师治理体系研究等内容。

新中国成立以来，很长一段时间青年学子都以在高考志愿表上填报“机械”“土木”“化工”等专业为荣，以当一名“改天换地”的工程师为荣，然而现在这些专业在青年学子眼中却并不那么“时髦”了；在就业中，企业更愿意招聘一上来就轻车熟路工作的青年人，然而高校则要培养厚基础且适应性广的人才……在与会专家们看来，尽管我国近年来在工程教育领域持续改革创新，但相对于满足国家在大变局中创新发展需求来说仍有诸多难题需要破解。“培养大批卓越工程师”是党中央、国务院对工程教育的期待，把工程教育工作做好也已成为教育工作的一项重要政治任务。

据悉，上世纪末以来，中国工程院曾先后两次组织关于工程教育改革发展的重大战略研究。该项目是继1996年张维院士和朱高峰院士牵头的《我国工程教育改革与发展——迎接21世纪的挑战》、2006年潘云鹤院士和周济院士牵头的《走向创新——创新型工程科技人才培养研究项目综合报告》后的又一重大战略咨询项目。

近20年以来，在工程教育领域，我国先后实施了“面向21世纪高等工程教育教学内容和课程体系改革计划”、卓越工程师教育培养计划、新工科建设等系列重大举措。作为一所工科教育见长的高校，天津大学在工程教育中也一直不断探索，并形成了优秀工程师培养和新工科建设的“天大方案”。

在项目负责人之一金东寒院士看来，该项目的研究也将进一步打通大批优秀工程师的培养的奇经八脉，其成果也将形成可复制、可推广的通用模式和典型经验，推动人才培养质量稳步提升，加快建设世界重要人才中心和创新高地。（武少民 刘晓艳）

(责编：孙竞、郝孟佳)