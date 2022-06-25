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2022年“汉语桥”世界中文比赛印尼赛区决出名次

2022年06月25日02:03 | 来源：中国新闻网
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中新社雅加达6月24日电 (林永传 卢鹏)经过3天线上比拼，2022年“汉语桥”世界中文比赛大、中、小学生印尼赛区总决赛24日决出名次。中国驻印尼大使陆慷为获一等奖选手和指导老师在线颁奖并致辞。印尼阿拉扎大学校长阿瑟普、雅加达华文教育协调机构(雅协)主席蔡昌杰等出席颁奖典礼并致辞。

陆慷表示，“汉语桥”中文比赛加深了印尼人民对中国语言和中华文化的理解，在中国与印尼青年之间架起了以语言文化促进民心相通的桥梁，也是促进中印尼两国合作共赢之桥、推动中印尼文明交流互鉴之桥，希望越来越多的印尼青年学生成为促进中印尼两国民相亲、心相通的友好使者，为印尼国家经济建设，为中印尼人民的世代友好贡献才智和力量。

阿瑟普表示，掌握中文不仅能够与世界五分之一的人口轻松交流，也能为两国人民的繁荣、发展和福祉做出贡献。印尼很多年轻人都在学习汉语，对中国文化有着浓厚的兴趣，相信有一天他们会成为印尼与中国友好的使者。

来自小太阳三语学校的甘涵琇、黄雪钦获今年“汉语桥”小学生印尼赛区总决赛一等奖、李月芳和黄玉仙两位老师获最佳辅导教师奖；来自新中三语学校的林珑获中学生总决赛一等奖、余雁娟获最佳辅导教师奖；来自亚洲国际友好学院的陈佳馨获大学生总决赛一等奖、华春桑获最佳辅导教师奖。

第二十一届“汉语桥”大学生、第十五届“汉语桥”中学生和第二届“汉语桥”小学生世界中文比赛印尼赛区总决赛由中国驻印尼使馆主办、雅协和阿拉扎大学孔子学院联合承办。

据蔡昌杰介绍，“汉语桥”中文比赛自2002年开始在印尼举办，如今已成为印尼华文教育、中文教学的品牌。印尼选手曾获全球一等奖、二等奖、三等奖和亚洲冠军等各种奖项。

(责编：孙竞、郝孟佳)

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