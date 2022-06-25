中新社北京6月24日电 题：“云上”招聘、“直播带岗” 大陆多措并举助台青就业创业

作者 朱贺

“在岛内读大学时，我曾作为交换生来大陆学习，体验过程中觉得‘自己要有新的发展’，便申请了大陆高校的硕士研究生，并于毕业后留在这里工作。”这是台青谢秉燊的读书求职轨迹，也是越来越多台湾青年复刻的“登陆”模式。

谢秉燊目前在大陆就职于一家环保科技公司，在24日举行的“2022年台湾青年实习就业线上招聘分享会”上，他在“云端”为台生们分享求职经验。

该招聘会由北京海淀台湾青年驿站发起，活动负责人、台青陈文成接受中新社记者采访时说，如今正值毕业季，将陆续举办线上招聘会帮助台生对接实习就业岗位，不仅邀请企业做推介，还邀约台青讲述在大陆工作概况，增强大家的求职信心。

许多扎根大陆多年的台胞致力于帮助台青在此落地。5月底，台湾青年导演薛颖穜在武汉参与发起“奋斗的青春之汉台青年创业就业分享荟”，吸引了来自武汉、厦门、福州等地逾40位台青及200余位网友参加。

“作为在大陆创业3年多的‘老人’，我经历了很多，因此有责任与大家分享经验。”薛颖穜说。他呼吁来大陆发展的台青在努力提升价值的同时，要学会“与大陆伙伴互相拥抱，共同面对和解决问题”。

除“过来者”的帮助，今年以来大陆多地也通过举办专场活动、发起扶持计划等形式，为台生台青在大陆求职打拼提供支持。

不同于传统招聘方式，近来“直播带岗”等“云端”互动成为台青投递简历、了解招聘信息的新渠道。在6月8日湖北省举办的“千岗迎台青”台湾青年实习就业专场直播带岗活动中，6家企业通过视频直播介绍岗位信息，同参与活动的台青互动并答疑。

自5月启动以来，该计划已征集并发布实习、就业岗位2000余个，涵盖教育卫生、计算机服务和软件业、交通运输等领域，就业岗位月工资最高可至3万元(人民币，下同)，实习每月也有相应补贴。

一些城市为台青提供的岗位数量亦创新高。5月中旬在深圳举办的2022年台湾青年深圳实习活动“深力军招募”发布会，吸引了240家企业参与，提供超1500个实习就业岗位，数量为六年来最高。

助力创业方面，力求打造“台胞台企登陆第一家园”的福建，于4月启动2022年福建“101台湾青年创业扶持计划”，将评选出10个获奖创业个人或团体，分别给予5万元创业奖金支持，同时提供咨询、培训及三年陪伴式辅导，并协助对接创业场地、媒体、资本等资源，多渠道支持台湾青年在闽创新创业。

此外，多地还出台便利台胞租房购房、享受同等待遇的政策措施，助力台青解决“登陆”筑梦的后顾之忧。

6月出台的《云南省台胞服务指南》，为来到云南的台胞在工作、生活、学习、投资兴业等方面提供指导。其中提到，在云南创业、就业的台湾居民若申请公租房，只需额外提供收入证明和台湾居民居住证，其他条件、标准与本地居民同等待遇。

住房保障方面，去年7月以来，福州市出台方案计划分期分批向台胞配租配售保障性住房，并实行市场化标准30%的租金减免，增强在榕创业就业台胞获得感。

福州去年11月启动首批台胞公租房申请后，已有45户台胞租户顺利交房；今年6月17日完成第二批公租房选房后，还将陆续迎来90户122位台胞入住。

(责编：孙竞、郝孟佳)