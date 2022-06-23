记者郝孟佳

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

西安电子科技大学是以信息与电子学科为主，工、理、管、文多学科协调发展的全国重点大学，直属教育部，是国家“优势学科创新平台”项目和“211工程”项目重点建设高校之一、国家双创示范基地之一、首批35所示范性软件学院、首批9所示范性微电子学院、首批9所获批设立集成电路人才培养基地和首批一流网络安全学院建设示范项目的高校之一。学校信息与通信工程、计算机科学与技术连续两轮入选国家“双一流”建设学科。在全国学科评估中，电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术等3个学科被评为A类。

人民网：与去年相比，今年学校在招生计划、招录政策上有什么新的变化、新的亮点？

西安电子科技大学：2022年，学校继续面向全国进行大类招生，招生总计划数5522人。在去年“9+3+2”的基础上，新增大数据应用与管理（中外合作办学）和运动训练专业，形成“9+5+2”的大类招生特色。从以往招录的情况来看，学生的专业满足度更高，也为学生提供了更加充分的专业选择机会。

9个大类分别是：电子信息类、计算机类、自动化类（智能制造及智能测控）、管理科学与工程类(信息化、智能商务与卓越领导力融合培养)、数学类（数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养）、生物医学工程类（电子信息交叉融合班）、材料类（电子信息材料及微纳器件）、中国语言文学类（新人文学科与电子信息交叉融合培养）和外国语言文学类（新文科国际语言与电子信息交叉融合培养）。

5个专业分别是：录音艺术（艺术类）、通信工程（中外合作办学）、电子信息工程（中外合作办学）、大数据管理与应用（中外合作办学）和运动训练专业。

2个特色拔尖人才培养大类分别是：电子信息类（新工科一流人才引领计划创新实验班）包括通信工程（教学改革实验班）、电子信息工程（教学改革班）和微电子科学与工程（教学改革班）；计算机类（新工科一流人才引领计划创新实验班）包括计算机科学与技术（卓越班）、人工智能（图灵AI科学实验班）和计算机科学与技术（国家一流基础拔尖基地）。

两个人才特色培养大类聚合了西电电子信息和计算机优势学科专业中的教学改革实验班、卓越班、图灵人工智能科学实验班，以及2021年新获批的计算机科学与技术国家一流基础拔尖学生培养基地。采取单独编班，打通本硕博贯通式培养，选拔培养一批勇攀科学高峰的拔尖人才。

另外，学校新增中美合作办学项目大数据管理与应用，该项目是由西电与美国弗吉尼亚理工大学合作举办，计划招生100人，授课采用3+1模式，达到授位条件的学生将被授予西安电子科技大学大数据管理与应用专业本科毕业证书和学位证书以及美国弗吉尼亚理工大学学位证书。目前，学校的三个中外合作办学项目面向安徽、广东、河北、河南、辽宁、山东、山西、陕西等8个省招生。

人民网：请问贵校学生就业深造情况是怎样的呢？

西安电子科技大学：学校是国家电子信息领域高级人才培养的摇篮。学校毕业生积极服务国家重点需求，近三年，就业研究生到军工单位比例最高达到25%，就业层次高。

学校近年各专业保研比例基本在20%左右，试点班更是有机会达到50%。近三年，学校本科生深造比例均保持在50%以上，包括保研、考研以及出国等深造方式。我校专业如通信工程、电子信息、计算机、微电子及人工智能社会需求度高，专业优势明显，就业呈现供不应求的景象。

人民网：大类招生后学校转专业情况请介绍一下？

西安电子科技大学：学校充分尊重学生专业自主选择权，促进学生个性化发展。大类招生培养，学生其实是选择了更多的专业，手握了更多的机会！学校承诺填满志愿后绝不调剂，志愿满足率100%。

入校的学生有3次调整专业的机会。第一，入校的各类试点班选拔，教改班、卓越工程师班，图灵人工智能等等，通过试点班选拔，学生确定未来培养的专业。第二，在第二学期末开展大类分流工作。学校综合考察学生在大一学年的学业评价后按照个人志愿顺序依次进行专业分流。（个别大类如中国语言文学类、外国语言文学类等具体根据学院的时间安排进行分流）。第三，大类分流后，大二学期末还有一次转专业的机会。而且是不限出口的全门槛接收，学院根据生师比等情况做一定比例调节。

通过特殊类型招考入校的考生不能转专业。

人民网：请在填报志愿方面给考生一些建议。

西安电子科技大学：考生在志愿填报过程中，需要关注以下几个方面：第一，匹配位次。分数出来后注意收集、对比心仪高校近三年以来在相应省份的最低录取位次。同时，了解心仪高校的招生简章，是否有专业极差，进档不退档等额外要求。

第二，专业选择。要就个人兴趣、人才培养特色、本硕博贯通培养的闭环体系、专业竞争力以及深造情况等因素综合考虑。

第三，平行志愿。在填报志愿的过程中“冲梦想”“稳理想”“保未来”，形成梯度。

西安电子科技大学校园开放日将于6月25日在西电广州研究院，6月26日在西安电子科技大学北校区、西电杭州研究院、西安电子科技大学青岛产教融合研究生联合培养基地陆续开展，请考生家长及时关注西电招生办微信公众号获取最新招生信息。

(责编：郝孟佳、熊旭)