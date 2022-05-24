汪 明

原标题：构建国家安全学学科体系重在“总体”

当今世界正经历新一轮大发展大变革大调整，处于百年未有之大变局，多极格局在大国博弈中日渐显现，发展模式和道路多样化趋势越发明显，特别是新冠肺炎疫情全球蔓延，深刻地影响和改变着世界新格局的形成和走向。国家安全环境的深刻变化，更加凸显国家安全学学科建设和人才培养的重要性。2020年年底，国务院学位委员会、教育部正式在交叉学科门类下设置国家安全学一级学科，意义重大，是夯实国家安全领域科学研究和人才培养的重要举措。

国家安全教育的三个主要矛盾亟须解决

如何为经济社会高质量发展创造良好的国家安全环境，确保第二个百年奋斗目标顺利实现、中华民族伟大复兴中国梦历史进程不被迟滞或阻断，是一个重大而又严峻的现实命题。长期以来，我们对国家安全的认识还停留在军事国防安全、反分裂反恐怖斗争的传统国家安全思维中，不利于国家安全观念的与时俱进和国家安全重点领域的开拓创新，国家安全学学科承担着深化思想理论和知识体系、构建战略思维和治理能力、创新科技手段和人才培养模式的时代使命。

现阶段的国家安全教育存在三个主要矛盾亟须解决。一是世界百年未有之大变局下国家安全形势突变和压力凸显与我国国家安全高层次人才缺乏之间的矛盾；二是我国核心安全领域综合治理能力亟待提升与综合交叉型学科支撑能力不足之间的矛盾。三是总体国家安全观理论和实践体系亟须构建与多学科对国家安全支撑合力尚未形成之间的矛盾。这三个矛盾均需要从国家安全学学科建设上入手解决，打破学科壁垒，实现学科的交叉与融合，建立国家安全学学科知识体系和人才培养体系，探索国家安全高层次人才培养途径，针对我国国家安全主要短板领域定向培养专门人才。

国家安全学要关注国家安全中的交叉问题

国家安全学学科体系要为树牢总体国家安全观服务。总体国家安全观是一个历史的、发展的、辩证的、系统的理论体系，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成，是马克思主义理论中国化的体现和发展。理解总体国家安全观“总体”的内涵，是把握其核心要义、进行国家安全学学科建设的关键。

“总体”阐释了国家安全的全面性，国家安全学要从研究国家安全的“统一体”出发。国家安全各领域（如国土安全、军事安全、经济安全等）自身有着丰富的内涵，且在其自身发展过程中创造出自成体系的学科方向。然而，通过梳理我国110个一级学科发现，虽然有46个学科的简介中能够找到与国家安全领域有一定联系的内容，但是，除公安学外几乎没有学科将国家安全明确作为主要研究对象。应从大安全观的格局出发，把各领域的国家安全放在一起作为一个“统一体”来审视，才是国家安全学研究最直接的内容。

“总体”强调了国家安全的系统性，国家安全学要着眼于领域间的联系和系统的演化。涉及国家安全的诸多重要领域构成一个复杂网络体系，任何一个领域出了问题，如果得不到及时有效的控制和化解，就意味着国家安全被打开了缺口。微小的、局部的扰动有可能引发风险的传导叠加，积聚升级成强烈的、全局的风险；一个领域的问题可能通过网络扩散到社会安全、政治安全等诸多领域，发展成多个领域共振的大安全问题。国家安全各领域间的联系以及这些联系时时刻刻的变化，构成了国家安全统一体的复杂性和动态性。国家安全学学科需要重点研究这些领域间的关联互动，及其背后系统性的问题。

“总体”揭示了国家安全的统筹协调性，国家安全学要关注国家安全中的交叉问题。国家安全统一体是一个完整的有机体，它们之间或多或少存在着交叉部分，例如，中美经贸摩擦是典型的科技安全、经济安全、政治安全、资源安全、海外利益安全等多个领域的交叉问题。但国家安全学重点研究的并非不同安全领域间交叉产生的所有问题，而是应从领域间的交叉部分发现之前在各自领域中都没有涉足、具有系统隐蔽性和根本性的国家安全新问题，这才能够体现作为交叉学科的国家安全学所具有的理论与实践价值。

国家安全学人才培养要注重创新

国家安全学的学科建设与人才培养要面向国家重大需求，遵循学科发展与教育规律，创新人才培养模式，建议从以下四个方面入手：

一是探索“学科交叉、特色发展”的路径。国家安全学定位在交叉学科门类，是典型的多学科交叉的综合型、战略性新兴学科。要发挥好学科交叉作用，一方面，避免因为交叉而使得国家安全学的学科研究问题在其他各学科里被边缘化、碎片化；另一方面，避免因为交叉而将国家安全学的研究问题泛化为其他各学科的研究问题。国家安全学需要构建自身的理论体系和学科逻辑，突出交叉学科特色，营造激发学科活力的良好生态，促进国家安全学健康发展。

二是立足“政治为本、贯通融合”的思路。总体国家安全观以政治安全为根本，国家安全学应立足服务国家政治安全、维护国家根本利益、保障国家长治久安，把“政治为本”作为学科内容设计和人才培养的第一立足点。同时，国家安全的维护和塑造越来越依赖新理念、新技术、新方法、新手段，应把政治学、军事学、法学、工学、管理学等学科门类的问题研究、方法手段、人才特征融入国家安全学的建设，切实提升人才培养的实践性和多样化。

三是坚持“需求导向、体系重塑”的目标。国家安全学要从服务国家需求的核心目标出发建立学科知识体系和人才培养体系，包括服务总体国家安全观的理论创新、实践创新和推广创新，服务各领域全方位维护和塑造国家安全的能力提升，服务全民国家安全教育和意识能力的提升。国家安全学要从国家安全的系统性、复杂性、动态性等多维度实现全新的综合和交叉，解决各安全领域中难以单独解决的问题，培养各安全领域难以单独培养的战略性复合型人才。

四是构建“多元培养、特色突出”的体系。要把握好国家安全急需的高层次人才特点，探索多渠道、多样化的多元培养方式。针对政府机关、行业部门对于特殊人才的要求，开展面向实务领域的联合培养；针对我国国家安全主要短板领域，定向培养和输送专业人才；针对科研院所和高校对于学术型师资型人才的需要，加大力度从多学科选拔优秀生源进行专门培养。充分发挥原有学科的资源优势，突出各高校国家安全学人才培养的特色，加快形成多学科支撑和促进国家安全学体系建设的新格局。

（作者：汪明，系北京师范大学国家安全与应急管理学院院长、教授）

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