原标题：学生盼的，就是我们该做的

【一线讲述】

我和学生打交道比较多，同时负责学校的就业工作。毕业季来临，学生忙，我也跟着忙，每当看到学生找到了心仪的岗位，我便有一种满足感。

我接触了很多95后、00后学生，他们的择业观更灵活、更开放，兴趣爱好、个人价值成为择业时的重要考量。我们学校有一位电信专业毕业生，拿到了中国电信的录取名额，也考取了研究生。是工作，还是深造？纠结之中，他找到我们倾吐心声。我们讲了很多过往案例，并为他分析当下的就业环境。他的心结解开了，决定一边工作一边攻读非全日制研究生，做到实践、学习两不误，并且感慨：“尽管辛苦，但生活需要奋斗！”

当前，新冠肺炎疫情的影响仍未消除，线上招聘成为毕业生求职的重要方式。如何在学生与单位之间搭建桥梁，让彼此更好地沟通？我们在搭建云平台的过程中摸索出不少经验。比如，以线上线下双向互动方式举办“走近名企面对面”活动，让企业高管指导毕业生的笔试、面试。活动一上线，场场爆满，学生反馈说，效果好、收获大。又比如，线上就业指导云课堂，学生有疑惑，就在线提出，我们即刻回复，尽力以“无障碍沟通”驱散学生心中的愁云。此外，校领导主动“访企拓岗”，相继走访了南京的一些科研院所、知名企业。一旦引进好资源，我们就搭起云平台，让校、企与学生在一场场招聘直播中碰撞，产生更高效的互动。

前段时间，我们对大三大四在校生进行过一次调研，了解他们对求职的疑惑，发现“提升职业技能”是他们普遍关心的事。如何让学生既有求职渠道，又有求职技巧，还能在长期锻炼中提升职业技能与实践能力？这是一道现实考题。学生们盼的，就是我们该做的。希望社会各界与学校携手努力，为每位学生都有工作、有好工作创造条件、贡献力量。

（项目团队：记者 李晓、邓晖、陈之殷、苏雁、王斯敏 本报通讯员 徐梦玲）

(责编：郝孟佳、李依环)