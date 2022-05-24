王子墨

原标题：【新闻随笔】高等教育人口达2.4亿，多吗

有媒体日前从教育部获悉：目前我国接受高等教育的人口已达到2.4亿，新增劳动力平均受教育年限达13.8年。数字公布后，在网络上，引发不小的讨论。有人觉得现在大学生太多了，“不值钱了”，担心以后“送快递、服务员都得是大学生了”；有人觉得就业环境太“内卷”了，竞争太激烈。

教育，不只是为了就业；人口，也不只是宏观政策的一个数字，不能只想着分门别类地放到各种规划的盘子里去。接受教育的是具体的人，如果有机会，他们理所应当接受高等教育。任何一个人，都应该有更广阔的视野、更复杂的思辨、更丰满的人格。至于更高级的职业技能，是高等教育的目的之一，但不是全部。

所以，担心大学生太多了没有必要。人就是目的，而非静态设想中的社会模型，社会政策应该去贴合人的需要，而不是把人塞进“什么学历干什么工作”的等式。不能因为大学生多了、竞争激烈了，和这个“社会模型”不匹配了，就想着削足适履，限制接受高等教育的机会。

人，应该去见识更大的世界。高等教育就是看世界的窗口，这样的窗口，越多越好，越大越好。2.4亿的数字，得之不易，还要坚定不移地继续提升。至于就业问题，靠的是激活经济，持续不断地创造繁荣，让经济环境去适配人口形势。

2.4亿高等教育人口，占到全部人口的17%。比例看着不大，但考虑人口结构，比如未成年人和老年人口，已不算低。当前人口素质的基本面，就是受过高等教育的人，人数已经极为可观。

这就意味着各项经济规划、社会政策，都是在这个基本面上落地的。受过高等教育的人口，他们有自己的人生理想、职业规划和逻辑判断，他们对各项政策做出的反馈，是建立在“受过高等教育”的基础上的。

这本身也是提醒，“高等教育”几个字所蕴含的，是一整套思维方式。具备类似方式的民众，已经达到历史上前所未有的数量，而且还在持续攀升。这种学历层次的抬升，也在呼唤社会治理水平相应提升。受过高等教育的人，他们的所思所想，对实现人生价值的期待，对公共政策的期待，终究会多元、高阶一些。

2.4亿人口，数量不少，但也谈不上多。更重要的是，“多少”本身并不是那个最重要的问题，这是社会发展的结果，也是社会政策需要去围绕服务的对象。政策的目的，不是对数字增减本身做文章，而是面向这些数字所代表的人，他们的未来与保障、成长与收获，作出有针对性的安排.

(责编：郝孟佳、李依环)