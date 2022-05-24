原标题：湖南大科城打造“人才学社” 八大举措引才聚才

如何实现人才资源共享，推进长株潭都市圈建设？5月17日，记者在湖南长沙召开的岳麓山大学科技城（以下简称大科城）第二届科技人才聚合行动暨2022年“红枫计划”“人才学社”启动仪式上获悉，大科城正式发布一系列人才服务创新举措，探索人才资源的城市圈共享。当日，大科城兑现2021年首批人才政策，共计发给6名高校人才及24家科创企业“人才红包”近300万元。20余名专家库专家、技术经纪人代表获大科城聘用。同日，大科城宣布2022年“红枫计划”启动，大科城知识产权质押融资风险补偿基金、湘江新区大科城公益债券种子基金与合作银行签约。

“红枫计划”是大科城标志性工程。以去年“红枫计划”为例，已助力大科城搭建起多领域创新创业优质项目库，带动社会股权投资2.1亿元。截至目前，大科城已设立各类基金7支，总规模达20.5亿元。今年的“红枫计划”，着力立足大科城，辐射长株潭，助力湖南“强省会”战略建设，全面服务科技成果转化、服务科技人才创业、服务科创企业成长。计划以“投资+孵化+服务”的方式，全周期孵化培养一批优秀科创项目。除为每个项目投资20万元至50万元不等，还将通过红枫基地、红枫训练营等配套服务，提供金融、科技、人才、政策支撑。

“一直以来，我们都紧盯科技领军人才的‘中坚力量’、优秀青年人才的‘源头活水’，以及高校毕业生这样的‘基本底盘’，搭平台、建机制、优服务。”大科城党工委书记、管委会主任罗予武表示。

今年，大科城拟打造“人才学社”，面向大学生、创业者、企业家等群体推出“人才巴士”“人才就业帮”“技术经纪团”等八大举措。2022年首列“人才巴士”正式启程，搭载100余名高校学子深入大科城园区、长沙金霞经开区、浏阳经开区的企业，服务人才留湘就业和企业引才汇才之间的良性匹配。“我们将继续加倍努力、积极奋进，拿出‘闯创干’的精气神，致力让人才学社成为汇聚天下英才的重要载体。同时，将‘红枫计划’打造成在湖南省叫得响的创业投资品牌，持续为支持人才创新创业、促进科技成果转化打造大舞台。”罗予武说。（记者俞慧友 通讯员瞿辰）

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