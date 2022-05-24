原标题：瞄准“高精尖缺特”这个园区为人才搭起创新大舞台

目前，海创基地累计引进高层次人才58人，其中海外人才28人、海外院士5人、国家级人才4人；在人才培养方面，入孵项目团队成员获批南宁市高层次人才C类人才2人、南宁市特批专家1人。

【高新区“人才经”③】

三年前，还在美国哈佛大学医学院担任助理研究员的王旭参加了第二届广西南宁市海（境）外人才创新创业大赛，而且还将获得大赛二等奖的项目落户在南宁高新区海外人才离岸创新创业基地（以下简称海创基地）。

“海创基地是专门针对海归人才的创业基地，具有国家级科技企业孵化器等资源优势。而且南宁是中国面向东盟开放合作的前沿城市，对于我们将来打开东南亚市场非常有帮助。”5月上旬，谈及到南宁高新区创新创业的原因，南宁九州元生物科技有限公司总经理、上海交通大学医学院研究员王旭告诉科技日报记者。

人才发展生态的持续优化，让很多像王旭这样的国内外优秀人才选择到南宁高新区创新创业。

南宁高新区党工委书记李耕表示，南宁高新区以高质量建设中国—东盟人才城为出发点，重点围绕产业发展，努力打造创新驱动发展示范区、对外开放发展引领区和高质量发展先行区。

近年来，南宁高新区人才总量不断提升，精准引育“高精尖缺特”产业人才24万人，顶尖人才集聚效应明显增强，为产业高质量发展提供了智力支持。

海创基地助海外人才创业

让王旭没想到的是，在决定将项目落户在海创基地不久，启动资金就有了着落。

2020年9月，以王旭为代表的人才团队入选南宁市创新创业领军人才“邕江计划”，获得了100万元的资助。

“在首批资金的支持下，我们跨出了最难的一步，聘请了员工，购置了设备和试剂，项目得以正常运营实施。更重要的是，这也意味着政府和创业专家对我们项目的认可，让我们可以更加自信地推进项目。”王旭说。

会议室、洽谈室、休闲区、产品展示区、产品体验区……记者发现，海创基地为创业者现场办公及项目推介提供的便利随处可见。

海创基地运营负责人、南宁北部湾人才金港有限公司总经理王超介绍，海创基地服务海外人才创新创业，探索与世界接轨的柔性引才及双向离岸孵化机制。入驻海创基地的项目团队可免租金，海创基地更有专业团队协助项目对接各类创新要素和项目未来的应用场景，帮助创新项目尽快产业化。

此外，南宁高新区还建立海外专家库、创新项目库、专利库等，实现孵化在线申请、创业服务在线支持、投融资项目在线对接等便捷服务，为海外高层次创新创业人才提供干成事业、发挥作用的平台环境。

作为高层次创新创业领军人才，王旭充分享受到了红利：“基地为我们提供了超过200平方米的办公场地，设施齐全，前三年免租金，并帮助我们申请到人才公寓一套”。

在南宁高新区的支持下，王旭和团队有了广阔的发展舞台。2021年，其企业入围第十届中国创新创业大赛生物医药全国赛，获得广西科技厅相关奖励。此外，该企业还申请了2022年南宁市科技局重点研发计划项目。

“南宁高新区有非常好的招商政策和环境，专业的服务为我们创业节省很多时间和精力。”王旭说。

目前，海创基地累计引进高层次人才58人，其中海外人才28人、海外院士5人、国家级人才4人；在人才培养方面，入孵项目团队成员获批南宁市高层次人才C类人才2人、南宁市特批专家1人，涉及电子信息、生物制药、金融等领域。

如今，在海创基地的带动下，南宁高新区集聚了一批高层次领军人才及团队，促进了经济动能转换和高新技术产业发展。

围绕三大产业精准引才

“希望带领团队助力南宁生物医药产业的创新发展。”在签署协议将项目落户南宁高新区之后，中国工程院院士欧阳平凯说。

作为生物化工专家，欧阳平凯和团队在南宁高新区开展“枯草芽孢杆菌代谢工程研究及生物医药产品开发”，高效发酵生产酰胺单核苷酸。

近年来，南宁高新区聚焦主导产业汇聚顶尖人才，吸引了中国工程院院士欧阳平凯、王双飞以及工程机械专家黄康华、工业电子技术带头人凤良宇、信息技术专家易捷等一批产业领军人才来此落地创业。

南宁高新区党工委组织部负责人李佳霖表示，南宁高新区坚持“人才是第一资源”的理念，集成政策优势，围绕重点产业引人才提供政策服务，完善配套措施，出台了《关于进一步优化引才引智工作的若干措施》《关于促进企业创新发展的若干政策》《关于金融支持实体经济发展暂行办法》等扶持政策。

围绕新一代信息技术、智能制造、生命健康三大主导产业精准引才，南宁高新区开展人才双创项目扶助专项活动，最高给予人才（团队）1000万元项目资助，2018年以来，共资助2815万元，集聚31个人才（团队）项目落地高新区。

今年1月，广西千年传说影视传媒股份有限公司（以下简称千年传说公司）出品的红色题材动画电影《湘江1934·向死而生》获得广西文艺创作最高奖——铜鼓奖。

作为南宁高新区创新创业领军人才，千年传说公司董事长荣斌带领企业立足于本土原创动漫的研制和开发，拥有100多项原创著作版权，动漫总产量近年来一直位居全国前列。

“引进一个项目、带来一批人才、打造一个团队、搞活一个产业。”南宁高新区在引进交科集团、蜂鸟、千年传说等一批重大项目的同时，引进了桥梁专家王龙林、风控专家曹广华、文化名家荣斌等一批领军人才（团队）。

近年来，南宁高新区紧扣重点产业发展的需要，不断创新人才引育举措，共引育国家、自治区、南宁市级高层次人才348人。

完善服务保障人才创新创业

“未来有何发展计划？”“你们大胆发展、锐意创新，高新区做好服务，为企业高质量发展充当坚实后盾。”2022年春节前夕，南宁高新区党工委负责人到广西益江环保科技股份有限公司，看望慰问该公司总工程师孙全民等。

孙全民是2020年度南宁高新区创新人才，其先后主持和参与国家、省、市各级科研项目20项，曾荣获广西科技进步奖和南宁市科技进步奖。

每年春节前夕，南宁高新区都会集中开展慰问科技人才活动，通过定期走访探望及时协调解决专家遇到的实际问题，有效激发各类人才干事创业的热情。

“设立‘年度创新人才’奖，对园区科技创新作出重大贡献的个人给予最高30万元人民币资金奖励；设立‘年度工匠之星’奖……”从2019年开始，南宁高新区开展“年度创新人才”“年度工匠之星”评选活动，大力营造尊重和爱惜人才的社会风尚。

南宁高新区人才交流中心负责人李自然表示，近年来，南宁高新区坚定不移当好服务人才的“店小二”，不断提升人才工作水平，着力营造“近者悦、远者来”的人才发展生态。

从完善建设好高层次人才公寓，实现高层次人才“拎包入住”，到提供“创业金融服务”，帮助人才解决创业初期融资难问题；从开展“年度创新人才”等评选活动，激发人才创新创业活力，到依托园区生命健康龙头企业，为高层次人才提供中医特色医疗保健服务，南宁高新区用心用情关爱服务人才，为人才在高新区创新创业提供全方位保障。

近年来，南宁高新区开展创新人才评选活动，共评选出王双飞等35名年度创新人才并予以奖励；为32名高层次人才提供中医特色医疗保健服务；为298名人才提供人才公寓解决居住问题、为175名青年人才买单学费和生活补助。

这一切的努力，使得南宁高新区高层次人才日渐壮大，各类人才创新创业活力不断释放。

记者 刘 昊 通 讯 员 欧阳钢桥

(责编：郝孟佳、李依环)