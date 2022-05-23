人民网北京5月23日电 （记者孙竞）为纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表八十周年，由北京电影学院、中国高校影视学会主办，北京电影学院研究生院、中国高校影视学会影视史学专业委员会承办的“以人民为中心，走中国特色电影发展之路”论坛21日举办。

北京电影学院党委书记钱军表示，此次论坛旨在研究阐释中国电影“以人民为中心”的思想轨迹和艺术实践，创新探索“人民电影精神”的时代内涵和当代意义。

北京电影学院党委副书记、副校长胡智锋发表了题为《以人民为中心：走中国特色电影发展之路》的主题演讲，他从自醒：人民电影的初创与萌芽，自立：人民电影体系的完整建立，自转：中国电影的探索与转型，再到自觉与自信：新时代人民电影精神的传承与发展的四个维度，阐明了只有坚持不移地“以人民为中心”，走中国特色社会主义电影发展之路，才能不断拓展和提升中国特色电影发展的新空间，实现中国电影从大国走向强国的中国梦。

北京电影学院研究生院院长、中国高校影视学会副会长王海洲认为，“以人民为中心”的文艺思想向中国文艺和文艺工作者，指示了创作方向、指出了表现领域、指引了创作方法、指明了服务对象，激励着广大文艺工作者在新时代继续践行“以人民为中心”的文艺思想，为文化强国建设做出新的贡献。

据悉，围绕此次论坛，北京电影学院开展了一系列纪念活动，包括开设《以人民为中心，走中国特色的电影发展之路》大型展览、制作《以人民为中心，走中国特色的电影发展之路》影片等。

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