人民网北京5月23日电 （记者孙竞）近日，教育部印发《关于高等学校做好2022年开发科研助理岗位吸纳毕业生就业工作的通知》（以下简称《通知》），明确提出各高校要合理设置新的岗位，同时，认真梳理已开发的科研助理岗位，充分利用尚未吸纳毕业生和因人员流动而产生空缺的有关岗位；鼓励各高校吸收外校毕业生应聘科研助理岗位。

教育部要求，各高校要在总结前期工作经验的基础上，合理设置新的岗位。同时，认真梳理已开发的科研助理岗位，充分利用尚未吸纳毕业生和因人员流动而产生空缺的有关岗位，最大限度吸纳高校毕业生就业。加大保障力度，做好对应聘科研助理岗位高校毕业生的就业服务，切实落实《通知》对科研助理岗位薪酬、社保、档案等规定的要求，增强科研助理岗位的吸引力。中央部门所属高校和“双一流”建设高校要发挥带头作用，充分挖掘资源和自身潜力，做大做强科研助理队伍，在促进高校毕业生就业的同时，不断提升科技创新供给能力。

《通知》提到，鼓励各高校吸收外校毕业生应聘科研助理岗位，教育部将把跨校招录人数和比例作为相关考评参考依据。同时，教育部将把科研助理岗位及实聘人数作为“双一流”建设监测指标，纳入安排推荐免试攻读研究生名额的重要参考因素，并将根据工作推进情况适时组织指导和督查。

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