截图来源：北京教育考试院网站

人民网北京5月23日电 （记者李依环）记者今天从北京教育考试院获悉，鉴于北京市当前新冠肺炎疫情形势，为切实保障广大考生和考试工作人员生命安全和身体健康，原定于2022年6月11日举行的北京地区全国大学英语四、六级考试延期至9月17日举行。

北京教育考试院表示，延期后，考生无需再次报名，届时直接打印《准考证》参加考试即可。无法参加延期考试的考生，可向报名考点学校申请退费，报名费将按原缴费渠道全额退回。具体退费事宜另行通知，请考生关注报名考点学校通知，及时了解相关信息。

此外，根据北京教育考试院16日发布的公告，北京地区全国大学英语四、六级口语考试已确定延期至9月3日-4日举行。延期后，考生无需再次报名，届时直接打印《准考证》参加考试即可。因考试时间推迟无法参加9月考试的考生，可向报名考点学校申请退费。

记者了解到，上海、河南、吉林等地教育考试部门此前也发布公告，确定原定于6月11日举行的2022年上半年大学英语四、六考试（笔试）推迟至9月17日举行。

(责编：李依环、熊旭)