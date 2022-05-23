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首都师范大学举办“大使谈外交”系列讲座

2022年05月23日14:19 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月23日电 （记者何淼）日前，首都师范大学通过线上的形式聘请中国国际问题研究院党委书记、院长，中国国际关系学会副会长徐步担任学校国际化发展战略顾问。首都师范大学党委书记孟繁华代表学校为徐步在线颁发了聘书。之后，徐步为全校师生作题为《大国关系与构建人类命运共同体》的讲座。

徐步在讲座中围绕“为什么要学习国际政治理论”、“为什么要坚持理论与实践相结合”、“为什么要深刻把握国家的大政方针”、“新时代中国特色大国外交所处的历史方位”等方面进行了详细解读，并结合外交工作实践，为师生们解读了当前错综复杂的国际问题和世界形势，阐释了推动构建人类命运共同体的重要意义。徐步希望青年学子深刻把握国家大政方针，胸怀天下，勇于迎接挑战，将有限的人生融入国家发展、民族振兴的伟大进程中去。

据了解，本次活动是学校“大使谈外交”系列讲座的第18讲。该讲座此前已举办17期，是首师大党委持续深化学校国际化发展战略、深入实施“攀登计划”和“双一流”建设的重要举措。讲座还有助于师生更加准确地把握国际关系发展趋势和中国在世界格局演变中所发挥的重要作用，为师生今后的学习和研究提供了有益指导。

(责编：何淼、熊旭)

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