人民网北京5月23日电 19日至22日，“命运与共·奋楫前行”2022北京国际模拟联合国大会线上举办。本次活动由外交部、教育部、团中央、中国联合国协会指导，外交学院主办。在四天的会期中，来自近140所知名大、中学校的约500名优秀学生相聚云端，模拟联合国议事规则，为应对国际挑战和解决全球问题贡献青年智慧，发出青年之声。

外交学院党委书记崔启明出席开幕式上并致辞。崔启明表示，外交学院作为外交部唯一直属高校、“双一流”建设高校，27年前以“敢为天下先”的精神在中国开拓了模拟联合国这一新的外交实践平台并不断创新发展。希望参与本次大会的同学们以强烈的政治责任感和历史使命感履行职责，为中国特色大国外交事业接续奋斗，在世界舞台唱响中国声音。

据悉，本次大会共设置11个委员会，涵盖中英法西四种联合国官方语言，议题设置契合时代要求，关注国际局势，鼓励有志青年在会上提出中国方案，发出青年声音。

除常规委员会会议外，大会还邀请到中国联合国协会常务理事刘志贤、国家发展和改革委员会国际合作司副司长潘江作专题报告。会期中，主办方还组织召开了中国高校模拟联合国协会第六次全体会议，共同探讨中国模联活动未来发展方向。（李依环、柳博）

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