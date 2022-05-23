中新网珠海5月23日电 (邓媛雯 华妍)横琴粤澳深度合作区民生事务局22日举办2022年澳门居民参访横琴学校活动，近百名澳门家长分别到合作区6所公办学校和民办学校参观交流，了解合作区教育资源配套情况，感受合作区办学成果。

近百名澳门家长分作3条路线参观，分别走访了首都师范大学横琴子期实验幼儿园、横琴中心幼儿园、横琴第一小学、首都师范大学横琴子期实验小学、横琴哈罗礼德学校、横琴华发容闳学校。

澳门家长们实地考察了解学校的校园环境、软硬件设施设备及校园文化，学校还为家长们进行现场宣讲和答疑，介绍学校的教育理念、办学特色、课程设置，以及合作区当前的招生政策等情况。

澳门家长纷纷表示，通过本次活动，对合作区教育资源配套情况都有了全新了解，期待未来澳门学生可以享受合作区优质教育资源。

“希望澳门家长通过本次参访活动对合作区教育资源有更直观、更深入的认识。”合作区民生事务局代理副局长冯方丹表示，合作区实行教育发展多元化的办学模式，并以高标准及国际化为目标，加快推进基础教育现代化水平，十分欢迎澳门学生来横琴就读。

据了解，目前，合作区共有11所教育机构，其中公办学校7所(含小学3所，初中2所，幼儿园2所)；民办教育机构4所(含幼儿园1所，九年一贯制学校2所，培训机构1所)。2022年春季学期合作区在校生超5200人，其中澳门籍学生超140名。

(责编：孙竞、郝孟佳)