胡金波

原标题：再创佳绩、争做表率 扎根中国大地办大学

2014年5月，习近平总书记在北京大学师生座谈会上的重要讲话中指出，“世界上不会有第二个哈佛、牛津、斯坦福、麻省理工、剑桥，但会有第一个北大、清华、浙大、复旦、南大等中国著名学府。我们要认真吸收世界上先进的办学治学经验，更要遵循教育规律，扎根中国大地办大学”。这为我们建设“第一个南大”指明了方向，提供了遵循。今年5月18日，在南京大学建校120周年之际，习近平总书记给我校留学归国青年学者回信，有力鼓舞了我们的爱国报国热情和奋发奋斗干劲，为办好新时代的南京大学，走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路指明了前进方向、提供了行动指引。

大力弘扬留学报国的光荣传统，以报效国家、服务人民为自觉追求。留学报国的光荣传统是中华民族爱国主义精神的重要组成部分，是激励中华儿女自强不息的强大力量。贯彻落实习近平总书记重要回信精神，就是要做爱国主义的坚守者和传播者，把广大师生的梦想融入实现中国梦的壮阔奋斗之中。

一是大力弘扬留学报国、永葆初心的光荣传统，增强报效国家、服务人民的思想自觉。天下为公、担当道义，是知识分子应有的情怀。要坚持国家至上、民族至上、人民至上，秉持深厚的家国情怀和强烈的社会责任感，胸怀“国之大者”，始终把国家富强、民族振兴、人民幸福作为努力志向。二是大力弘扬留学报国、勇于奉献的光荣传统，增强报效国家、服务人民的情感自觉。要教育引导全体师生秉承心有大我、至诚报国的爱国情怀，始终淡泊名利、甘于奉献，把爱国之情、报国之志融入祖国改革发展的伟大事业之中。三是大力弘扬留学报国、多作贡献的光荣传统，增强报效国家、服务人民的行动自觉。要继续发扬以爱国主义为底色的科学家精神，想国家之所想、急国家之所急，不断强化创新意识，不断提升创新能力，不断攀登创新高峰。

在坚持立德树人、推动科技自立自强上再创佳绩。要紧紧围绕“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”这个根本问题，在立德树人上再创佳绩。一是深刻把握立德树人的时代内涵。“树人”首先要“立德”，“立德”才能更好“树人”，李四光、程开甲等老一辈科学家，本身就是“立德”的典范。二是清晰把握立德树人的根本目标。我国是中国共产党领导的社会主义国家，这就决定了我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务和目标，教师要围绕这个根本来教，学生要围绕这个根本来学，学校要围绕这个根本来管。三是全面落实立德树人的综合举措。坚持把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准。坚持办中国最好的本科教育，全方位谋划基础学科人才培养。全面实施“熔炉工程”，把思想政治工作贯穿教育教学全过程、贯通人才培养全体系。着力打造习近平新时代中国特色社会主义思想概论课这门国课、金课，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人、启智润心。

推动科技自立自强是建设科技强国的必由之路，在推动科技自立自强上再创佳绩，要求我们：一是坚持面向世界科技前沿，坚定不移走中国特色自主创新道路，努力在关键核心技术、颠覆性技术上闯关夺隘，在探索最具未知性、先驱性和挑战性的研究领域中创佳绩。二是坚持面向经济主战场，推动“基础研究—创造技术—成果转化”全链条创新，在抓好科技创新、加强科技供给上创佳绩。三是坚持面向国家重大需求，发挥南大基础研究主力军和重大科技突破生力军作用，着力造就更多战略科技人才和科技领军人才，在突破“卡脖子”问题上创佳绩。四是坚持面向人民生命健康，教育引导师生自觉以胸怀天下的家国情怀、济世安民的理想信念服务人民，在提升人民生活品质上作贡献。

在坚定文化自信、讲好中国故事上争做表率。大学是文化传承的重要阵地，是对外文化交流的重要平台。在坚定文化自信、讲好中国故事上争做表率，要求我们：从厚重的历史积淀中坚定文化自信的底气。中华民族有着深厚文化传统，这是我国的独特优势。坚定文化自信就要脚踏中国大地，立足中国经验，解决中国问题，发展中国理论，加快建构中国自主的知识体系。从传承中华优秀传统文化中坚定文化自信的志气。中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是我们最深厚的文化软实力，也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。一流大学要做中华优秀传统文化的弘扬者，延续文化基因，加强挖掘阐发，萃取思想精华，展现精神魅力，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。在讲好故事、争做表率中坚定文化自信的骨气。加强和改进国际传播工作，完善全媒体传播体系，引导具有影响力和说服力的学术成果走出去，向世界展示真实立体全面的中国。在讲好中国故事的同时，更要将中国经验上升为认识和改造世界的一般性理论，加快构建中国话语和中国叙事体系，用中国理论阐释中国实践，用中国实践升华中国理论，更加充分、更加鲜明地展现中国故事及其背后的思想力量和精神力量。

面向未来，南京大学将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢记习近平总书记重要回信的殷殷嘱托，心系“国家事”、肩扛“国家责”，聚力内涵式发展、着力高质量提升，以加快建设“第一个南大”的实际行动回报习近平总书记和党中央的关心厚爱、殷切希望，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴中国梦再创佳绩，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（作者：胡金波，系南京大学党委书记）

（项目团队：记者 苏雁、张胜、王斯敏）

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