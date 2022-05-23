原标题：用脚步丈量大地，用行动点亮青春

【一线讲述】

学习了总书记给我校留学归国青年学者的回信，真是倍感振奋。看到总书记的深切嘱托，我不禁想起了2021年暑假在宿迁市沭阳县刘集的实习生活。

那段时间，台风“烟花”登陆，接连数天的暴雨让淮沭新河水位暴涨，镇上出现了好几处河水倒灌农田的险情。稻苗可是百姓的命根子啊！我火速脚穿插秧鞋、手持手电筒，跟着村干部连夜查看情况、检查水泵、疏通淤堵。所到之处，看到高高飘扬的党旗，身体一下子充满了力量。后来，新冠肺炎疫情来袭，我又和当地青年一起投入到了防控工作中。值守防疫卡口、检查来往车辆，在烈日炎炎下，我们戴着草帽、拿着测温枪和记录表，汗水不断滴落、肤色日渐黝黑，却为阻挡疫情蔓延、守护人民安全贡献了自己的力量。

目见之不如足践之。短短40天的实习经历，让我体悟到“报效祖国、服务人民”的深刻含义，也坚定了我继续用脚步丈量祖国大地的信念。我将牢记总书记殷殷嘱托，踔厉奋发、勇毅前行，以青春韶华报效祖国，以昂扬姿态服务人民。

（项目团队：记者 苏雁、张胜、王斯敏）

(责编：郝孟佳、孙竞)