人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

用脚步丈量大地，用行动点亮青春

讲述人：南京大学2019级本科生 曹彬

2022年05月23日08:58 | 来源：光明日报
小字号

原标题：用脚步丈量大地，用行动点亮青春

　　 【一线讲述】

　　 学习了总书记给我校留学归国青年学者的回信，真是倍感振奋。看到总书记的深切嘱托，我不禁想起了2021年暑假在宿迁市沭阳县刘集的实习生活。

　　 那段时间，台风“烟花”登陆，接连数天的暴雨让淮沭新河水位暴涨，镇上出现了好几处河水倒灌农田的险情。稻苗可是百姓的命根子啊！我火速脚穿插秧鞋、手持手电筒，跟着村干部连夜查看情况、检查水泵、疏通淤堵。所到之处，看到高高飘扬的党旗，身体一下子充满了力量。后来，新冠肺炎疫情来袭，我又和当地青年一起投入到了防控工作中。值守防疫卡口、检查来往车辆，在烈日炎炎下，我们戴着草帽、拿着测温枪和记录表，汗水不断滴落、肤色日渐黝黑，却为阻挡疫情蔓延、守护人民安全贡献了自己的力量。

　　 目见之不如足践之。短短40天的实习经历，让我体悟到“报效祖国、服务人民”的深刻含义，也坚定了我继续用脚步丈量祖国大地的信念。我将牢记总书记殷殷嘱托，踔厉奋发、勇毅前行，以青春韶华报效祖国，以昂扬姿态服务人民。

　　 （项目团队：记者 苏雁、张胜、王斯敏）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部