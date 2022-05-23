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走好这条甘于奉献的青春路

讲述人：南京大学法学院2021级硕士研究生、江苏省十佳志愿者、全国青马工程高校班学员 徐浩博

2022年05月23日08:58 | 来源：光明日报
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原标题：走好这条甘于奉献的青春路

　　 【一线讲述】

　　 我来自祖国大西北，大学期间，带着了解国情、服务社会的热切渴望，我积极投身志愿服务活动，连续4年前往各地调研宣讲。这些经历磨炼着我的能力与意志，让我深刻认识到，只有在服务社会、服务人民时，青春的光芒才会更闪耀。

　　 本科毕业后，我决定回到西部，来到宁夏隆德县扎根一年。我们团队有个动听的名字——南飞雁，取自毛泽东同志的诗词《清平乐·六盘山》。支教期间，我们为学生开设通识课，在学校设立了藏书上千册的“南飞雁梦想书屋”，利用周末走遍附近各村镇家访，为上百名学生联系资助，接收转交爱心物资百余箱。

　　 学校缺少数字化资源，我就对接南京教育企业，在全校开展党史主题数字化课程；学生们没有渠道接触艺术，我就先自学，再指导学生在全校开展红色歌舞比赛。受疫情影响，原计划的南大访学不得不停滞，我就在当地挖掘红色资源，带领学生们感受红色精神。作为校团委副书记，我还结合隆德特色设计了一系列优质的队课和团课，深受当地学生喜爱。隆德成了我的第二故乡，承载了我成长中许多“第一次”的人生体验，让我更加懂得青春的意义和价值。

　　 5月18日，总书记给我校留学归国青年学者回信，为全体南大人传承百廿荣光、开启时代新篇指引了方向，也让作为南大学子的我倍感振奋。我将继续走好这条甘于奉献的青春路，矢志报效祖国、服务人民。

　　 （项目团队：记者 苏雁、张胜、王斯敏）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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