原标题：守护民族精魂，赓续中华文脉

【一线讲述】

在坚定文化自信、讲好中国故事上争做表率，这是总书记回信中对我们提出的殷切期待之一，激起了我们的强烈共鸣。

我曾在日本早稻田大学攻读博士学位，在哈佛燕京学社担任访问学者，这些学习研究经历让我更加期待中华文明与世界各国文明平等对话。近年来，我一直从事国家文化治理与文化安全方面的研究。多年海外留学的经历，使我的爱国情怀更加浓厚，对中华文化更加热爱，也对文化多样性、跨文化对话等问题有了更深入的观察和理解。

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”要解决中国问题，必须立足中国实际。自2014年起，我在北京、南京等20多个城市进行实地调查，努力找出文化领域国家治理面临的真问题。我由衷感受到，历史文化遗产保护得到了党中央前所未有的重视，保护、传承中华文化正在成为全体中华儿女的共识和行动。

守护民族精魂，赓续中华文脉，是每一个中华儿女的时代使命。我们80后留学归国学者，作为中国改革开放的同龄人、经济全球化的亲历者，更要接过中华民族伟大复兴的接力棒，坚定文化自信，秉持全球视野，用更多优秀学术成果，向世界展示更加真实、立体、全面的中国，不负总书记的殷殷嘱托。

（项目团队：记者 苏雁、张胜、王斯敏）

(责编：郝孟佳、孙竞)