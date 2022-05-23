原标题：前行在科研报国的道路上

【一线讲述】

收到习近平总书记给我们的回信，我深切感受到党和国家对青年科技工作者的关怀关心和殷切期望，也倍加体会到自己所肩负的职责使命。以报效国家、服务人民为自觉追求，这是习近平总书记在回信中对我们的勉励，而这种价值追求一直贯穿于我所受的家庭教育中。

回忆起留学前，当母亲得知我获得美国大学的全额奖学金时，并没有表现出多少欣喜。在她心里，除了希望子女留在身边外，根子里还是觉得我们应该留下来为祖国服务。受母亲影响，我在国外攻读博士学位及从事博士后研究近十年后，选择了回国工作。进入康奈尔大学做博士后不久，我就在机缘巧合下与南京大学建立了联系，她深厚的底蕴和为青年科学家提供的科研条件，促使我选择了加入南大。

这些年来，我致力于从事一种自支撑氧化物薄膜新材料的研究，这类新材料具有重大的研究前景。2014年加入南京大学以来，我带着学生经过3年多紧张工作，最终搭建成一套具有国际领先水平的氧化物薄膜生长系统，实现了材料制备突破，获得了钙钛矿氧化物二维新材料。该成果在2019年公开发表后被国际顶尖期刊专题报道，获得了高度评价。

我始终记得，习近平总书记在科学家座谈会上的重要讲话中指出，“我国面临的很多‘卡脖子’技术问题，根子是基础理论研究跟不上，源头和底层的东西没有搞清楚”。在科研报国的道路上，我们要久久为功，持之以恒地推动科技原始创新。相信在科技工作者的共同努力下，我国将最终实现科技自立自强，为中华民族伟大复兴提供更坚实的科技支撑。

（项目团队：记者 苏雁、张胜、王斯敏）

(责编：郝孟佳、孙竞)