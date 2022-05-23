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努力推动类脑科技自立自强

讲述人：南京大学类脑智能科技研究中心主任、物理学院教授 缪峰

2022年05月23日08:54 | 来源：光明日报
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原标题：努力推动类脑科技自立自强

　　 【一线讲述】

　　 习近平总书记在回信中对我们提出殷切期望，让我深深体会到作为一名留学归国青年学者的光荣和责任。在物理学的前沿交叉领域取得突破，为国家在未来产业革命中建立核心优势，培养具有正确人生观、价值观的国家栋梁，正是我作为物理学党员教师的使命与担当。

　　 2004年，我从南京大学本科毕业后，赴美国留学深造。博士毕业后，我加入美国硅谷的惠普实验室，之后全职回到母校工作。当时正处于类脑研究的初期阶段，我很快意识到，最终实现堪比人脑的通用人工智能计算机，要通过不同学科的深度交叉，在新的量子材料、新的物理机制、新的计算硬件和新的计算方案上实现关键突破。于是，我迅速组建了自己的交叉研究团队。

　　 经过不懈努力，我们围绕最重要的类脑元件——忆阻器，通过“原子世界搭乐高”的技术手段，终于研发出一种全新的材料结构，实现了这类类脑智能器件在鲁棒性（即系统的稳健性稳定性）方面的突破。在此基础上，我们还进一步提出了目前并行度最高的类脑计算方案，努力推动类脑科技自立自强。

　　 多年来的研究经历让我深深感到，核心技术靠化缘是要不来的。作为新时代的青年学者，要树立强烈的创新责任和创新自信。我将不负总书记殷切期望，不忘自己的初心使命，始终把个人发展和国家、民族的前途命运结合起来，矢志为中华民族伟大复兴努力奋斗。

　　 （项目团队：本报记者 苏雁、张胜、王斯敏）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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