据新华社电 （记者赵琬微）记者近日从北京教育考试院获悉，北京市5月18日召开今年教育考试招生安全工作电视电话会议，对北京市2022年教育考试招生工作进行了部署，要求做好疫情防控、考试安全两方面工作，做到“应考尽考”“一个不落”。

根据《北京市2022年高考疫情防控通知》，北京市今年统一高考将于6月7日至8日举行，高中学考等级考将于6月9日至10日举行。北京市要求教育系统要深刻认识当前首都疫情防控形势的复杂性、艰巨性、反复性，以最高标准、最严要求做好考试组织和疫情防控工作。

在疫情防控方面，北京市提出，有关部门要严格落实“三个百分之百”工作要求，即：一线考务工作人员百分之百接种疫苗、全体考生和考试工作人员百分之百进行48小时内核酸检测、全体考生百分之百进行考前14天健康监测。严格落实考生和考试工作人员健康码、行程码、核酸检测结果查验，入场体温检测，考试场所消毒通风、考试期间全程佩戴口罩等各项防疫措施。

为每个考点配备1名防疫副主考和专职防疫人员负责疫情防控相关工作和突发情况处置。同时，部署好常规考点、备用考点、隔离考点以及备用考场、救治场所考场、集中医学观察场所考场等特殊考场。

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