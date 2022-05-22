集美大学党委副书记、校长李清彪5月20日为全校师生代表上思政课，讲述分享伟大脱贫攻坚精神，激励青年学子在青春的赛道上奋力奔跑。

集美大学21日介绍说，该思政课同时邀请了脱贫攻坚与乡村振兴事业中优秀的集大人代表、励志笃行与奋勇争先的集大人代表，来到现场与师生展开交流分享。

李清彪表示，希望同学们可以从脱贫攻坚伟大成就中见证“中国制度”的独特优势；从全面小康千年梦圆中理解“以人民为中心”的根本立场；从举国同心人人参与中感知“共筑教育强国梦”的磅礴力量；从资助政策全面落实中拥有“平视世界”的自信从容。

“投身到人民群众最需要的地方去。”他说，作为校长，我很欣慰地看到集大学子和校友们“用实际行动传承了嘉庚精神所蕴含的家国情怀，实践着诚毅校训所倡导的担当品格”。

学校质量办副主任、驻村扶贫挂职干部代表庄重说，农村很小，只要用心，就能感受时代的脉搏。2017年12月至2021年3月，他到省级贫困村担任党支部书记，三年里，庄重筹措各类扶贫资金380多万元，实现了村道全拓宽硬化、全村道路实现了亮化、电视网络“户户通”、安全饮水全覆盖，投资建设了70多千瓦太阳能光伏电站，为村财开出活水源头。“现在，乡村振兴如火如荼地开展，能强烈感受到当代农民的希望和幸福感”。

该校海洋食品与生物工程学院2003级校友、现寿宁县乡村振兴局副局长袁军也在线上参加了思政课堂。大学毕业后，他走出繁华都市，回到家乡，帮助家乡摆脱贫困。“来到农村一线，你才能体会到什么是真正的不忘初心，牢记使命，你会看到什么是真真切切地为人民服务。”

工作十四年来，袁军作为脱贫攻坚的见证者、参与者，他用自己的青春把家乡建设得更加美好，他自豪而又自足。

海洋食品与生物工程学院2018级学生谢渊在现场分享了作为一名在校大学生从投身脱贫攻坚到助力乡村振兴的故事。近三年来，他与团队一起走进田间地头，在福建省的24个县区建立了40个土壤改良示范基地，团队助力农户累计增收1000多万元。项目先后荣获第七届“互联网+”国赛金奖、十二届“挑战杯”创业大赛国赛银奖等学科竞赛奖项。

“新时代青年应将自己的科研与社会发展需求结合起来，将‘小我’和‘大我’结合起来，用我们的所学真正的服务国家和社会”。谢渊说。

校方提供的统计数据显示，近5年，该校家庭经济困难毕业生去向落实率97.52%；2021年家庭经济困难毕业生国内升学率11.69%，较2017年翻了两番多。

李清彪说，学校在长期工作实践中不断探索资助育人模式，从“不让一个学生因为家庭经济困难而失学”到“不让一名集大学子因家庭经济困难而失去平等的成才机会”，助力一批批贫困学子追求和实现人生梦想。

“如果多跳一公分，记录就是我们国家的，为国争光，我做到了！”集大体育学院2019级学生、2020年东京残奥会田径男子跳远T38决赛冠军、全国五一劳动奖章、中国青年五四奖章、第四届“福建励志先锋”朱德宁也来到思政课现场分享自己的心得。

他说，不管遇到多少阻力，自己从来没有影响过训练。“你不比别人多努力，凭什么比别人跳得远，跑得快！”他鼓励同学们坚持做自己喜欢的事情，要有自己的目标，成为自己的“冠军”。

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