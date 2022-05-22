闲庭信步的蓑羽鹤、怡然自得的鸿雁……它们是甘肃濒危动物保护中心救护站的特殊住客。在这里，它们疗养康复，得到了野生动物“急救医生”的悉心照料。

28岁的王博是中心救护站工作人员。从甘肃农业大学动物科学专业毕业后，他成为一名野生动物“急救医生”。专业的学习和实践，使他深信：救助野生动物，就是保护生物多样性，保护人类自己。

每一次救助，都是一次对生命的重塑。

“这些被救的动物都曾有过一段苦难经历，或受伤、或迷路、或落单。我们的责任就是帮助它们尽快康复，及早回归大自然。”王博说。

工作3年来，经他亲手救助的野生动物就有几十头（只），其中救助国家一级保护动物金雕的经历，令他印象深刻。一次，当地农户发现了一只体弱的金雕，联系中心求助。接到电话后，王博和同事接回了金雕。

这只金雕因身体虚弱，歪着头呆呆地看着他，让王博不禁心生怜爱。他为这只落单的金雕定量喂食、定时喂水。很快，这只小生灵恢复了体力与活力。在观察和监测了一周后，金雕达到放归标准，回归大自然。

鸟类是这几年他们救助最多的动物。王博身强体壮，但怀抱被救的小鸟时，却十分轻柔。心细如发的他用小奶瓶、小镊子喂小鸟，唯恐它们吃不进去，更担心它们能否存活。他希望用自己的“轻柔”带给它们安全感。

王博说，野生动物的频繁救助，也折射出生态环境的好转，说明我们保护生物多样性的工作取得了成绩。

“救助野生动物，也就是保护人类自己。”甘肃濒危动物保护中心野生动物管理科副科长王红军对此感受颇深。

“给动物一个家，一个‘庇护所’，照亮它们的前行之路。”王红军说，近年来，甘肃濒危动物保护中心累计救治了60多种500多头（只）野生动物，其中仅国家一级保护动物就有雪豹、野骆驼、草原雕、金雕等11种。对于经救治痊愈、能适应野外生存环境的个体，他们均选择了放归。

（新华社兰州5月21日电 记者郭刚、张文静、程楠 参与记者王植樱）

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