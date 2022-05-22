本报南京5月21日电 （记者何聪、姚雪青）5月20日上午，庆祝南京大学建校120周年大会在仙林校区方肇周体育馆举行。全校师生员工、海内外校友及社会各界人士相聚线下线上、共贺华诞。校庆前夕，习近平总书记给南京大学的留学归国青年学者回信，对他们寄予殷切期望。

南京大学前身是创建于1902年的三江师范学堂。120年来，南京大学始终与民族共命运、与时代同步伐，谋国家之强盛、求科学之进步，追求真理、追求卓越，涌现了一大批致力于民族振兴、爱国报国的栋梁之才，为国家富强、民族振兴和社会发展作出了重要贡献。校友中有6人荣获“两弹一星”功勋奖章，5人荣获国家最高科学技术奖，280多人当选两院院士。

改革开放以来，南京大学在崭新的历史机遇中焕发出蓬勃的生机和活力，首批入选国家“211工程”和“985工程”建设序列，首批入选国家“双一流”建设A类高校，16个学科入选世界一流学科建设名单，始终处于中国大学的第一方阵。

党的十八大以来，南京大学全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于教育的重要论述，全面落实立德树人根本任务，扎实推进世界一流大学建设，为国家培育了大批德才兼备的优秀人才，取得了丰硕的思想文化和科技成果。

《 人民日报 》（ 2022年05月22日 04 版）

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