崔玉涛

郭文曲作

千万别营造一个过度适应孩子的世界，而要让孩子去适应这个世界

二十四节气不仅影响自然万物，对于人体健康尤其是儿童养育也有着重要的指导作用。顺应自然规律，才能保持健康、防控疾病。为了促进儿童健康、减少养育焦虑，不久前我和北京出版集团父母必读杂志社合作出版了《崔玉涛：藏在24节气里的96个健康细节》，这本书以中华传统的二十四节气为时间轴，通过阐述节气特征、儿童发育特性，结合目前家庭养育状况，从疾病防控、营养保障、运动保健、心理引导四大方面给出一些切实可行的建议和指导。

从事儿科临床工作30多年来，我见过不少有育儿焦虑的家长。其实，育儿就等于“育家长”，也就是说，家长要建立正确的育儿理念，这样就不会过度焦虑。

育儿没有标准答案，适合的就是最好的。以前我常常想和家长说，听我的，这么做肯定没问题。后来我渐渐发现，每个人的背景、生活习惯等都不一样，不能要求家长完全按照所谓的“标准答案”来。

例如孩子吃辅食这个事，很多家长希望我们出一本辅食书，列出早晨、中午、晚上吃什么，他们照着做。但实际上，每个家庭都有自己的食物喜好，比如喜欢吃辣、清淡等味道，偏好面还是米等食物种类。孩子是家庭的一员，进食习惯应与自己的家庭相符，也应符合我们生活在中国的国情，如果按照某本书或纯西方方式喂养孩子，有可能导致孩子今后对自己家庭喜好的食物味道和种类接受不良。

特别想提醒家长，千万别营造一个过度适应孩子的世界，而要让孩子去适应这个世界。近年来，我国发展迅速，10年前、20年前的育儿经验有些在今天可能已经不适用了，因此家长在养育孩子的过程中，不必固守老一辈的育儿经验，而要灵活调整，具体情况具体分析。

如何知道孩子养育得好不好？家长需要定期记录孩子的身长、体重、头围等体格生长数据，包括孩子几个月会翻身、什么时候会爬等情况，为孩子绘制生长曲线。记录孩子的生长状况尽可能数字化，比如图片、视频，这些资料可以直观地反映出孩子的生长状况，一旦发现异常，医生可以借助这些资料更好地寻找原因。

了解这些后，各位家长再对照自家孩子，如果孩子生长发育指标正常，吃得好、睡得香、玩得好，还有什么焦虑的必要呢？

（本报记者王美华采访整理）

(责编：何淼、李依环)