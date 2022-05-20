回顾百年党史，自成立之日起，我们党就始终把青年工作作为党的一项极为重要的工作，始终用极大力量做好青年工作，始终向青年敞开大门。一代代青年汇聚在党的旗帜下，用拼搏与奋斗谱写了一曲曲嘹亮的青春之歌。截至2021年6月，中国共产党党员总数为9514.8万名，其中，35岁及以下党员共2367.9万名，占党员总数的24.9%。党的十八大以来，每年新发展党员中35岁及以下党员占比均超过80%。历史和现实都证明，中国共产党是始终保持青春特质的党，是永远值得青年人信赖和追随的党。

在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话中，习近平总书记强调，“要立足党的事业后继有人这一根本大计，牢牢把握培养社会主义建设者和接班人这个根本任务，引导广大青年在思想洗礼、在实践锻造中不断增强做中国人的志气、骨气、底气，让革命薪火代代相传”。新征程上，立足党的事业薪火相传、中华民族永续发展的战略高度，要把更多优秀青年吸收进党的队伍，增加党的新鲜血液，汇聚起“一起向未来”的青春智慧，让广大青年成为中华民族伟大复兴的蓬勃力量。

从政治上着眼，要坚持党的领导，引导广大青少年听党话、感党恩、跟党走，不断增进对党的信赖、信念、信心。要引导广大青少年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，做到学而信、学而思、学而行，把理想信念建立在对科学理论的理性认同上，建立在对历史规律的正确认识上，建立在对基本国情的准确把握上，用广阔事业舞台成就青年，把一代代青年团结凝聚在党的旗帜下。同时，要引导广大少年儿童从小立志向、有梦想，从内心深处厚植对党的信赖、对中国特色社会主义的信心、对马克思主义的信仰，为实现中华民族伟大复兴中国梦时刻准备着。

从思想上入手，引导广大青少年不断增强做中国人的志气、骨气、底气。要抓住当下、面向未来，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导广大青少年树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观，不断增强归属感、认同感、尊严感、荣誉感；要用历史的眼光启示青年，用伟大的目标感召青年。如此，才能帮助其更为积极主动地拥抱中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，从中汲取知识养分、精神力量和审美能力，为实现中华民族伟大复兴、构建人类命运共同体作出应有贡献。

从青少年特点出发，引导他们发扬艰苦奋斗精神，努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人。百余年来，中国共产党引领一代又一代青年接续奋斗，积极投身党领导的各项伟大事业。新时代，我们要引导中小学生修身立德、志存高远，勤学上进、追求卓越，强健体魄、健康身心，锤炼意志、砥砺坚韧；引导青年力戒心浮气躁、朝三暮四，迈稳步子、夯实根基，扣好人生第一粒扣子。既要帮助广大青少年在实践中认识“天下难事，必作于易；天下大事，必作于细”的道理，领悟“人生万事须自为，跬步江山即寥廓”的豪迈；又要为青年创造人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的发展条件，引导广大青年践行“奋斗是青春最亮丽的底色，行动是青年最有效的磨砺”信条，练就“钢筋铁骨”，勇于到条件艰苦的基层、国家建设的一线、项目攻关的前沿经受锻炼，增长才干，把对祖国血浓于水、与人民同呼吸共命运的情感贯穿于学业全过程、融汇在事业追求中。同时，要发挥好青年模范人物在青少年中乃至全社会的示范带动作用，用他们自身的成长历程、精神追求、模范行动，为广大青少年当好表率。

（作者：郝书翠，系山东省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、山东大学马克思主义学院教授 项目团队：本报记者 张胜、张国圣、胡晓军、王建宏、张文攀、赵秋丽、李志臣、王斯敏 本报通讯员 文怡）

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