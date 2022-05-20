晚上8点，在灯火通明的实践车间里，湖南交通职业技术学院机电一体化技术专业2003班的欧阳澜正在进行机电设备的安装调试，紧张备战着今年的全国职业院校技能比赛。谈起从技术“小白”到行家里手的转变，他说：“正是依靠校内指导老师和行业企业导师的指导，理论和实践搭上了桥，我才能在短时间内快速搭建好一条小型流水生产线。”

要办好职业教育，“双师型”教师是关键。湖南交通职业技术学院着眼教师执教能力、实践技能和科研能力提升，积极实施“双师”素质提升计划，推动教学模式改革创新，用一批名师培养新时代的工匠人才。

“路桥专业实践性强，校园里难以模拟现实的施工场景，单纯教授理论知识很难对接现实需要，导致培养出来的学生与企业需求差异很大，还需企业‘二次培养’。”该校从教二十多年的路桥工程学院教师王中伟对课本中的“理想”模型和现实中真实情况的差异深有感触。

在与行业专家和毕业学生的交流中，王中伟发现，不同国家建筑图纸中的数据“错误”原来是由于制图参考标准不同导致的。于是，他将这些地区差异、实践难题，整理成教学案例，带入课堂，提高课堂教学的实践性和适用性，设计出的“道路计算机辅助设计”“道路工程施工测量案例”“无人机工程应用技术”等课程，兼顾各种应用场景和实际问题。

为了进一步弥合教学和实践的差异，王中伟还把目光瞄向了全国级别的建模创新大赛。“每年的全国竞赛都会涉及行业新技术、新工艺，在竞赛中学生不仅锻炼了综合素质，而且可以学到行业先进的技术知识。”

湖南交通职业技术学院充分发挥专业带头人的示范作用，积极推动教学内容、教学模式改革创新，依靠比赛、教研、课题等形式培养出一批教学能手和技术骨干，形成产学研用相结合的复合型教学模式，让职业教育的课堂不再是“纸上谈兵”。

“让职教课堂真实而扎实，能真正培养学生的实践能力和创新思维，培养行业所紧缺的设计人才。”为了让课堂更加贴近行业需要，学校建筑工程学院专业教师曾猛把课堂搬到了施工现场，让施工工人成为学生的老师，讲解装饰材料与施工工艺，了解施工的各项流程，熟悉现场的安全管理与施工组织安排。在平江石牛寨的生态农庄项目中，他还让学生参与到项目规划设计的全流程中来，不论是前期测量，还是后期绘制施工图与现场服务，都让学生放手去尝试、去操作。

“学校以校企合作为基础的教师教学创新团队，实现了人才与资源的共享，为我们高职院校教师的结构化发展搭建了平台。建立起技能大师工作室和名师工作室，搭建起一个让老师和学生共同成长的实践场所，实现以教促学，教学相长。”学校新能源汽车技术国家级职业教育教师教学创新团队负责人黄鹏说。

“目前学校抓住职业院校发展的‘牛鼻子’，坚持立德树人，积极实施‘双师’素质提升计划和‘双师型’教师教学创新团队建设计划，将进一步增强教学创新活力和素质人才培养能力，努力建设支撑交通强国战略的技术技能人才高地。”湖南交通职业技术学院党委书记鲁雁飞说。

（本报记者 赵嘉伟 禹爱华）

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