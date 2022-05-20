“从嫦娥奔月的美丽传说，到如今神舟十三号超长太空之旅，胜利的背后是航天员们的不懈努力，更有千千万万航天工作者的艰苦奋斗和无怨无悔的牺牲奉献……”近日，苏州科技大学马克思主义学院“青马”宣讲团开展了“青春献礼二十大”线上主题宣讲活动。团队成员将航天英雄投身科学事业、立志报效祖国的故事娓娓道来，一时间圈粉无数。

“思政工作是学校各项工作的生命线，必须‘精准施策’，创新手段和方法，探索行之有效的路子。”苏州科技大学党委书记张庆奎表示，“近年来，苏州科技大学筑牢教书育人‘主渠道’，共绘管理育人‘同心圆’，用心服务育人‘办实事’。聚焦育人过程多维贯通、育人能力全面提升、育人力量多元聚合，以‘三育人’的‘原色’提亮青年学子的人生‘底色’。”

强化教书育人

老师戴上耳机，打开摄像头，通过签到、随机点名、抢答、线上作业等与学生们积极互动，让线上课程“活起来”。自2月以来，苏科大全面启动新学期线上教学工作，教师们精心搭建直播间，课前充分准备课件，成为受学生欢迎的“主播”。

深入浅出的讲解引发学生兴趣。为使学生更加了解中国古代青铜铸造工艺的辉煌成就，艺术学院教师王文瑜在讲授《材料与工艺》时，通过视频导学，带领学生探究“越王勾践剑”的奥秘。2019级视觉传达设计专业学生丁文静说：“王老师的讲解深入浅出，展示的视频材料丰富，可以从中看出老师在课前做了大量准备工作。”

沉浸式体验让人身临其境。文学院精心打造的“传承国粹经典，增强文化自信”公开课，将汉服之仪、戏曲雅韵、茶道文化等传统文化引进课堂。学生既可以在汉服社社长的讲述中了解唐宋明三代汉服的历史渊源、工艺美学，又可以在老师边讲边演中了解昆曲《牡丹亭》的角色、典故、曲谱等方面知识，还能在互动演唱古风歌曲《赤伶》中感受传统乐器和现代歌曲的紧密交织。

“行走的思政课”愈加坚定信念。“过去的蒋巷村是连温饱都不能解决的贫困村，今天的蒋巷村已成为村民安居乐业的地方。依靠的就是艰苦奋斗的精神……”在全国文明村，全国优秀共产党员、蒋巷村党委第一书记常德盛和建筑与城市规划学院的师生们面对面，声情并茂地讲述了蒋巷村的发展。让大家深刻感受到了以党建引领乡村振兴、富了百姓、美了乡村的发展之路。学院创新开展“行走的思政课”，将思政课堂搬到田间地头，组织青年学生领略农村新气象，坚定了学生们发挥专业优势、积极投身乡村振兴的决心。

创新管理育人

学校辅导员们上演角色“十八变”，是“网络主播”，也是“安全卫士”；是居家防疫的“宣传员”，也是居家学习的“指导员”；是知心朋友，也是人生导师，为学生们的成长成才保驾护航。通过党团引领，营造浓厚的学习“云氛围”；通过精准督导，筑牢专心学习“云屏障”；通过文化育人，构建助力学习“云平台”，提升育人实效。

“也许你还没注意到，网课已经上了100多天了。在与你们‘阔别’的日子里，宅家线上学习的效率如何？会不会因为没有开学而焦虑或消沉？无论你身处何方，我们都始终牵挂。”近日，数学科学学院1000余名学生收到了来自学院辅导员老师们的“致心中最牵挂的你们”系列书信。在信中，老师们鼓励学生们要努力适应环境，克服困难。一封封书信，温暖并激励着学生。

物理科学与技术学院开展了线上学习展示活动，共收集学习笔记、学习计划表、阅读心得等200多份学习交流作品，开设“学霸说”专栏，分批展示学生们的线上学习成果。学院党委书记吴泉英说：“通过举办系列活动，营造浓厚的学习氛围，敦促学生逐渐加强自我管理能力。”

机械工程学院两个宿舍8名同学全体考取研究生。受疫情影响，今年的考研复试改为线上进行。2018级机械设计制造及其自动化专业学生李嘉鹏说：“学院举办了线上考研复试指导讲座，学院老师从复试流程、志愿调剂、面试礼仪等多方面进行了指导，帮助我们从容应对复试，最终顺利达成目标。”

温馨服务育人

“老师，我的获奖证书和就业协议书全在宿舍。”“没有纸质教材，上课效果会打折扣。”随着宅家时间一天天增加，线上教学的持续开展，学校切实帮助学生解决实际困难。材料科学与工程学院、地理科学与测绘工程学院等辅导员变身“取件员”和“搬运工”，对学生们急需的书籍、求职资料、考研复习资料等进行了整理和打包，以最快的速度快递到学生手上。截至目前，学校累计帮助学生邮寄包裹数千件。

“一件件关乎学生的‘急难愁盼’事，都必须推进落实好。”学校党委副书记王荣庆表示，“学生还没返校，和我们的物理距离很远，学校更要加倍用心用情对待每一位学生。”

就业是应届毕业生的头等大事。“各位同学好，我是商学院辅导员顾银君，今天我要推荐一份管理类工作……”近日，“百校千企万岗”直播荐岗活动苏州科技大学专场如期上线，400余名应届毕业生与13家国内知名企业“屏对屏”面试交流。为帮助毕业生顺利就业，学校领导“带岗直播”，各学院辅导员向学生介绍招聘信息和企业需求，架起毕业生与用人单位之间的实习就业沟通桥梁。

近日，土木工程学院毕业生李笑（化名）与一家国企成功签约。她说：“因疫情原因，无法参加实习和面试，临近毕业，内心非常焦虑。辅导员陈玮老师每天在线指导，从完善简历到线上模拟面试，帮我全面提升了求职技能。”

苏州科技大学校长姜朋明表示：“育人工作无时不在、无处不在，不仅要抓住课堂教学这个主阵地，还要把它很好地融入科研、实践、文化、服务等工作体系中去，融入思想引领、价值塑造、知识传授、能力培养等各个环节，在‘三育人’的生动实践中交出一份实打实的苏科大答卷。”

（本报记者 苏 雁 本报通讯员 浦净净 徐燕华）

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