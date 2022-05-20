不久前，在上海新国际博览中心方舱医院会诊现场，两位中、西医专家“战友”相逢了。

“方老师，有一部分病人转阴后，症状可能会持续一段时间，中医药有什么好办法？”前来援沪的武汉大学中南医院副院长李志强，把这个问题抛给了两年前曾经援汉的中医专家方邦江。

“同我想到一起了！中医治疗传染病，历来重视患者的康复，病人出了方舱，并不是放回去就不管，我们准备了不同的中药。”上海中医药大学急危重症研究所所长、龙华医院急诊科主任方邦江回答。

一个难题，几句对话，两人很快达成了共识。

“走，一起去看看！”商量完，两人便进了病房。

方邦江与李志强相识于武汉。2020年年初，方邦江驰援武汉雷神山医院，只不过那时，两人还是网友。

2020年3月30日，本报在《雷神山的轮椅医生》一文中报道过方邦江的先进事迹。当时因房顶漏雨地面湿滑，他不慎扭伤了右膝关节，无法站立行走。

“方老师，别进病房了，我们去就行。”上海本轮疫情发生之初，组内专家劝他。“怕啥？！我是一名老党员，又是一名中医人，这个时候就得上一线！”他执拗地表示。

记者见到方邦江时，他刚从上海市第九人民医院北部定点医院会诊回来。走进房间，他先拿出一大包药，从中挑选出几样塞进嘴里。“不瞒你讲，我有高血压，两处骨折，还有肩周炎，最近老毛病又犯了，穿衣服都难！”吃药过程中，又有工作电话打了过来。

今年3月，方邦江重披战甲，在国家第九版新冠肺炎诊疗方案的基础上，针对奥密克戎变异株制定了具有上海特色的中医共识方案，提出无症状感染者和轻症患者的辨证方药，并为找药、煎药、发药而四下奔忙。

“中医要以快制快！一是以最小代价获得最大效益，二是防止无症状、轻症患者转为重症、危重症。”在他看来，中医药要发挥“轻骑兵”作用——“关键的时刻管用”。

来自武汉和上海的实战经验表明，在疫情防控上，中西医完全可以找到结合点，形成优势互补。

“我是搞西医的，在武汉战疫中，看到中医药在方舱里效果不错。”这次援沪，李志强在方舱里发现有的老人愁眉苦脸、精神不好，心里很着急，于是请方邦江来现场诊疗。“看到病人笑了，我心里就有底了，这说明病情有好转。这不，有患者找我要中药，我就请方老师再给开方子。”李志强说。

中医药“轻骑兵”如何介入重症患者的治疗？前些天，在上海市第六人民医院东院新冠重症病房内，方邦江和数位西医专家为一名病情复杂的87岁患者会诊。“建议使用大黄、人参，不仅能通大便，也能抗炎。”“对！大便一定要通，否则肺炎也不容易好。”方邦江的支招获得其他专家的认同。事后，按照这个方法服用中药，患者的病情果然有了明显好转。

在治疗过程中，他们还发现有一些长期核酸不转阴的患者。“有的患者有糖尿病、高血压等基础疾病，康复能力弱；还有的患者没有打疫苗，很容易转为重症。”对此，江西援沪医疗队队员、江西省九江市中医医院中医组组长李金华有些着急。

怎么办？“从中医的角度看，这些患者的免疫功能低下，我们就从这里着手。”方邦江提出，在方舱逐步实施中医“一型一策”，即根据不同病型分别给予不同中药；特殊患者“一人一方”，即单独开方，把中药颗粒配方和煎剂结合起来，第一时间将中药送发给患者。

“效果看得见！”李金华兴奋地表示，不仅患者的嗓子疼、发热等症状明显缓解，核酸转阴的时间也大大缩短——使用中医方剂后，患者转阴时间平均缩短了2.8天左右，最短的不足4天。

“新国际博览中心方舱医院是上海第一个提供中药煎剂服务和中药全覆盖的方舱医院，目前没有一名患者死亡。”方邦江分析认为，使用中医药干预后，患者在减少转重率和住院时间上均显示出良好的疗效趋势。

“虽然这两天只有1000人左右，但最高峰时有1.4万多名患者同时在舱。”新国际博览中心方舱医院医务处干部、方邦江中医团队专家曹敏教授介绍，截至目前，该方舱共接待患者约4.2万人，“仅中药汤剂就发放了12万余帖”。

方邦江坦言，自己最大的心愿，就是希望中医药能够像火线上的轻骑兵一样，在抗疫战场发挥独特优势，“让越来越多的患者康复出院，为坚决打赢大上海保卫战贡献中医药的智慧与力量”。

（本报前方报道组 本报上海5月19日电 记者章正、张蕾、靳昊）

(责编：何淼、李依环)