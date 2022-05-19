人民网北京5月19日电 （记者孙竞）据教育部官网消息，教育部语用司18日召开中国语言文字数字（网络）博物馆（以下简称数字博物馆）建设启动会，北京语言大学、北京外国语大学、中国传媒大学、上海外国语大学、广西民族大学、中国文字博物馆等6家一期项目共建单位通过线上方式参加会议。

据介绍，数字博物馆是落实《国务院办公厅关于全面加强新时代语言文字工作的意见》，推进国家教育数字化战略行动的创新举措，是语言文字事业高质量发展的具有标志性意义的重要项目。会议强调，要按照“应用为王、服务社会，长期规划、成果导向，科学建设、创新驱动”的建设思路和“共建共享，安全运行”的总原则开展数字博物馆建设。要坚持统筹集成，创新路径，按照“1+N”联合体的建设模式，统筹利用各共建单位已建或在建博物馆的海量资源成果优势，建成共建共享的总平台。要坚持优中选优，组建“国家队”，以数字博物馆建设为支点，打造数字化时代我国语言文字领域教育、研究、传播的第一方阵。要坚持安全第一，规范先行，严格技术标准和工作标准，防范可能出现的资源、信息、成果、产权等相关风险隐患。

会议要求，要强化协同合作，广集众智，将数字博物馆建成语言文字资源信息的整合平台、服务国家通用语言文字推广的学习平台、集聚相关领域学术资源的研究平台、彰显我国语言文字工作成果的展示平台，为提升教育质量、铸牢中华民族共同体意识、提高国家文化软实力作出应有贡献。

启动会上，北京语言大学作为工作小组秘书处介绍了数字博物馆建设初步方案及本校相关资源情况，各共建单位分别介绍了本单位馆藏资源情况，并就建设方案提出意见建议。数字博物馆建设分步分阶段开展，2022年底前将上线发布一期建设成果。

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