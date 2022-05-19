人民网北京5月19日电 （记者孙竞、李依环）今日，上海、河南、吉林等地教育考试部门发布公告，确定原定于6月11日举行的2022年上半年大学英语四、六考试(笔试)推迟至9月17日举行。

上海 鉴于本市新冠肺炎疫情防控最新情况，为确保广大考生和涉考工作人员身体健康，本市原定于6月11日举行的全国大学英语四、六级考试（CET）延期至9月17日举行。请已报名考生（含应届毕业生）密切关注“上海招考热线”网站及所在院校发布的相关信息，了解考试后续安排及防疫要求。

河南 鉴于目前疫情防控严峻形势，为维护广大考生健康安全，经研究并报教育部有关部门批准，我省原定于6月11日举行的全国大学英语四、六级考试延期至9月17日进行。考生报名仍然有效，不再另行组织报名。对不能参加延期考试的考生，可向报名考点申请退费，具体退费事宜另行通知。请各位考生关注河南省教育考试院和所在高校发布的相关信息，及时了解考试后续安排及要求。

吉林 根据我省高校目前实际情况，为切实维护考生权益，经研究并请示上级有关部门同意，我省原定于6月11日举行的2022年上半年大学英语四、六考试(笔试)推迟至9月17日举行，原定于6月12日举行的高等学校英语应用能力考试（笔试）推迟至9月18日举行。不能参加9月份考试的考生可在9月5日至9月10日期间向本人所在高校考点申请退费，后续将按原缴费渠道全额退回。

(责编：何淼、熊旭)