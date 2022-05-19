人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

多地确定上半年大学英语四六级考试（笔试）延期举行

2022年05月19日12:43 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京5月19日电 （记者孙竞、李依环）今日，上海、河南、吉林等地教育考试部门发布公告，确定原定于6月11日举行的2022年上半年大学英语四、六考试(笔试)推迟至9月17日举行。

上海 鉴于本市新冠肺炎疫情防控最新情况，为确保广大考生和涉考工作人员身体健康，本市原定于6月11日举行的全国大学英语四、六级考试（CET）延期至9月17日举行。请已报名考生（含应届毕业生）密切关注“上海招考热线”网站及所在院校发布的相关信息，了解考试后续安排及防疫要求。

河南 鉴于目前疫情防控严峻形势，为维护广大考生健康安全，经研究并报教育部有关部门批准，我省原定于6月11日举行的全国大学英语四、六级考试延期至9月17日进行。考生报名仍然有效，不再另行组织报名。对不能参加延期考试的考生，可向报名考点申请退费，具体退费事宜另行通知。请各位考生关注河南省教育考试院和所在高校发布的相关信息，及时了解考试后续安排及要求。

吉林 根据我省高校目前实际情况，为切实维护考生权益，经研究并请示上级有关部门同意，我省原定于6月11日举行的2022年上半年大学英语四、六考试(笔试)推迟至9月17日举行，原定于6月12日举行的高等学校英语应用能力考试（笔试）推迟至9月18日举行。不能参加9月份考试的考生可在9月5日至9月10日期间向本人所在高校考点申请退费，后续将按原缴费渠道全额退回。

(责编：何淼、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部