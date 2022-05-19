人民网北京5月19日电 （记者郝孟佳）近日，“做马克思主义新闻观的践行者”征文颁奖仪式在湖南大学新闻与传播学院举办。湖南大学党委常委、宣传部部长、新闻与传播学院院长唐珍名在致辞中指出，马克思主义新闻观是新闻的第一价值观，事关新闻与传播学院为谁培养人、培养什么人、怎么培养人这个根本问题。

唐珍名说：“在培养卓越新闻传播人才的今天，践行马克思主义新闻观对于我们来说更加重要。在这个根本问题上，我们必须旗帜鲜明，必须理直气壮，必须坚持马克思主义新闻观。”

中国社会科学院新闻与传播研究所所长、中国社会科学院大学新闻与传播学院院长胡正荣教授表示，近年来湖南大学新闻与传播学院联合湖南大学马克思主义新闻观研究中心的成绩和成就，具有示范作用和启发性意义，为马克思主义新闻观的研究和教育提供了非常好的创新点和突破点。

湖南广播影视集团公司湖南广播电视台台长、总编辑龚政文认为，学懂弄通马克思主义新闻观是学好新闻的“第一粒扣子”，必须强化马克思主义新闻观理论教育与实践培养。

湖南红网新媒体集团党委书记、总编辑贺弘联提到，湖南大学新闻与传播学院联合马克思主义新闻观研究中心，将理论研究与新闻实践紧密结合，很多实践成果本身就是对如何坚持好马克思主义新闻观的时代回答，是对马克思主义新闻观与时俱进的丰富与发展，不仅对马克思主义新闻观学理研究意义重大，而且对新时代的新闻实践具有指导意义。

据了解，该活动由湖南大学新闻与传播学院联合马克思主义新闻观研究中心共同组织，面向全体在读学生开展。颁奖仪式采取线上与线下相结合的方式，线上线下师生200余人参加。

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