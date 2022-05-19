2022年全国高考即将来临，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

电子科技大学坐落于四川省成都市，原名成都电讯工程学院，是1956年在周恩来总理的亲自部署下，由交通大学（现上海交通大学、西安交通大学）、南京工学院（现东南大学）、华南工学院（现华南理工大学）的电讯工程有关专业合并创建而成。

随着时代的发展和学校学科实力的不断强大，电子科技大学1997年成为了全国首批211工程重点建设高校，2001年进入了985工程大学的行列， 2017年成为了全国首批“双一流A类”高校。

在新基建领域，电子科技大学本科招生与人才培养专业覆盖了5G基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网五大领域，占比达到71.4%。

在教育部第四轮学科评估中，学校电子科学与技术和信息与通信工程两个一级学科“衔得锦标第一归”被评为最高等级A+，学校A+学科数量并列西部第一。在ESI基本学科指标数据库世界学科排名中，学校工程学、计算机科学等13个学科位列前1%，其中工程学和计算机科学位列前1‰，进入世界前百强。

截止目前，学校共有24个专业入选国家级一流本科专业建设点，11个专业入选省级一流本科专业建设点，对应近85%的招生专业。

学校非常重视高层次人才的培养工作。2021届本科生继续深造比例持续保持高位，达到70.3%。国内深造的本科毕业生，前往“双一流”建设高校及科研院所深造比例达到99.25%，出国（境）深造的本科生中，到世界排名前100位大学深造的比例达到71.29%。

除了春诵夏弦的学习氛围，学校还有丰富多彩的校园文化生活。在“谈笑有鸿儒，往来无白丁”的讲坛中，单霁翔、白岩松、杨澜等文化名人，航天英雄杨利伟，诺奖获得者纷至沓来，为成电学子带来一场场精彩纷呈的文化盛宴。学校的116个社团足以承载学子的每一个兴趣。

作为天府之国的高校，美食自是不可辜负的。学校的15个食堂，更是把川、鲁、粤、淮、浙、徽、湘、闽八大菜系以及著名的食堂菜系发挥的淋漓尽致。

“十年磨一剑，剑出鞘，一鸣惊人。百年成一木，木入霄，直上青天！”在高考来临之际，愿各位考生立志高远，脚踏实地，刻苦钻研，勤学苦思，稳定心态，不馁不弃，全力以赴，蟾宫折桂！诚挚邀请您加入电子科技大学，金秋九月，期待与您相遇在清水河畔，银杏大道！

(责编：何淼、熊旭)