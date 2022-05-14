本报北京5月13日电（记者晋浩天）教育部日前发布通知，今年全国职业院校技能大赛将于5月至8月举办，同时为配合世界职业技术教育发展大会，6月同时举办全国职业院校技能大赛国际赛暨首届世界职业院校技能大赛。

2022年全国职业院校技能大赛将在天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等27个赛区举行，共设102个赛项。其中，中职组10个专业大类，40个赛项；高职组15个专业大类，62个赛项。

国际赛暨首届世界职业院校技能大赛（以下简称“世校赛”）将在天津和江西南昌举办。比赛项目分为竞赛类和展演类，其中竞赛类设装备制造、交通运输、电子与信息技术等5个赛项单元，16个高职赛项；展演类设中国制造与传统文化等3个赛项单元，以现场展演和录播展示等形式，集中展示我国传统与现代技能和文化、新时代职业教育的发展成就等。

世校赛参赛选手以2021年全国职业院校技能大赛国赛获奖选手及鲁班工坊国内外建设院校为主。为促进中外职业教育互融互通、院校交流合作、师生增进友谊，参赛队采用中外“手拉手”组队方式。具体分为中外联队和混合编队两种。

中外联队是指比赛以联队为单位，包括1个中国队和1个外国队，各自完成比赛任务，最终成绩取平均值。混合编队是指每个参赛队包括中国选手和在华留学生（或外国选手），中外比例大致相当。其中中国选手须为高等职业学校全日制在籍学生；外国选手（包括在华留学生）须为职业类院校相关专业在籍学生，同时，鼓励国内本科院校在华留学生参加；试点实行师生同赛模式的赛项，参赛教师须为高等职业院校在职专职教师。

(责编：何淼、郝孟佳)