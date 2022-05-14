【环球网教育报道 记者 吴婷】5月11日，新西兰总理杰辛达·阿德恩（JacindaArdern）正式宣布新西兰边境将于2022年7月31日全面开放。新西兰教育部部长克里斯·希普金斯（Chris Hipkins）在5月12日表明，新西兰正重新向国际留学生全面开放，政府将致力于重振国际教育板块，《新西兰国际教育战略2022-2030》也将迎来重要更新。

对于自7月31日起，符合入境条件的国际留学生均可前往新西兰入学报到。克里斯·希普金斯强调：“我们非常欢迎国际留学生的回归。提前重开边境彰显了新西兰政府对国际留学生的强有力支持，以及对重建新西兰世界一流国际教育的不懈承诺。这对于新西兰各所大学、理工学院、毛利学院（Wānanga）、中小学、语言学校和私立院校都是重大利好消息。”

新西兰教育国际推广局首席执行官格兰特·麦克弗森（Grant McPherson）对此表示：“这是向前迈进的积极一步，并释放出强烈信号——新西兰正在全面向世界开放，包括国际教育。如今我们得以携手重建新西兰国际教育板块，为新西兰创造更大贡献。同时，我们也期待着更多国际留学生能够享受到新西兰一流的教育水平，并为新西兰各社区带来更多益处。”

针对国际留学生签证事宜的调整，克里斯·希普金斯表示：“我们将确保学生在新西兰学有所获，并为他们未来的职业发展奠定基础。新的政策调整将有助于国际留学生得到物超所值的留学收获，并使留在新西兰的学生能够填补技能缺口，为新西兰社会与经济作出更大贡献。”

此外，新西兰政府同时还确认了将继续招收9年级以下的国际留学生。

5月11日宣布的国际留学生政策变化包括：

一、国际留学生就读学士或研究生以上课程将可以继续享受毕业生工作签证政策。就读七级及以下非学位课程的国际留学生（不包括学士学位），只有在就读专业与新的绿色清单（Green List）上的职业相关时，才有资格获得毕业生工作签证。

二、国际留学生所获得的毕业生工作签证期限，将和他们在新西兰境内学习的时间挂钩。但硕士和博士除外，他们将保留目前的三年工作期限。

三、国际留学生将不能第二次申请毕业生工作签证。

(责编：何淼、郝孟佳)